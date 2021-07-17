На автовокзалі у Житомирі чоловік виліз на стовп, смикав за дроти, а потім бігав дахами кіосків та будинків

Подробиці наводить Еспресо.TV.



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За даними Житомир.info, чоловік спершу заліз по електроопорі і почав смикати за електричні дроти. Потім виліз на дах сусіднього приватного будинку, перескочив на дах кіоску. Правоохоронці, які були на місці події, намагалися вмовити чоловіка спуститися.





Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції в Житомирській області, виклик надійшов про хуліганство на території автовокзалу. За словами правоохоронців, які прибули на виклик, чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння.

Врешті внаслідок своїх неадекватних дій чоловік впав з висоти, його забрала "швидка".

Нагадаємо, увечері п’ятниці 18 червня 2021 на Михайлівській у Житомирі неадекватний старший чоловік з ножем і цуценям чіплявся до перехожих та відвідувачів кафе. Коли ж одна з жінок запропонувала викликати поліцію, чоловік з погрозами направив на неї ножа і почав наздоганяти. Нападника зупинили і до приїзду поліції утримували працівники кафе. За кілька днів дебоширу з Михайлівської оголосили про підозру в хуліганстві з застосуванням зброї.



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