Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал На автовокзалі у Житомирі чоловік виліз на стовп, смикав за дроти, а потім бігав дахами кіосків та будинків

На автовокзалі у Житомирі чоловік виліз на стовп, смикав за дроти, а потім бігав дахами кіосків та будинків

17 липня, 2021 субота
12:36
Кримінал

Житомиряни, які перебували на території центрального автовокзалу ввечері 16 липня 2021 року, стали свідками неадекватної поведінки одного молодика й викликали поліцію

Подробиці наводить Еспресо.TV.

Читайте і дивіться такожП'яна компанія на Ford Fusion добряче "погуляла" на столичних Березняках. Одну з пасажирок ушпиталили з переломом хребта

За даними Житомир.info, чоловік спершу заліз по електроопорі і почав смикати за електричні дроти. Потім виліз на дах сусіднього приватного будинку, перескочив на дах кіоску. Правоохоронці, які були на місці події, намагалися вмовити чоловіка спуститися.



Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції в Житомирській області, виклик надійшов про хуліганство на території автовокзалу. За словами правоохоронців, які прибули на виклик, чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння.

Врешті внаслідок своїх неадекватних дій чоловік впав з висоти, його забрала "швидка".

  • Нагадаємо, увечері п’ятниці 18 червня 2021 на Михайлівській у Житомирі неадекватний старший чоловік з ножем і цуценям чіплявся до перехожих та відвідувачів кафе. Коли ж одна з жінок запропонувала викликати поліцію, чоловік з погрозами направив на неї ножа і почав наздоганяти. Нападника зупинили і до приїзду поліції утримували працівники кафе. За кілька днів дебоширу з Михайлівської оголосили про підозру в хуліганстві з застосуванням зброї.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
карантин
16 липня, 2021 п'ятниця
В Україні найближчим часом посилять карантин, - РНБО
Росія перекинула на Донбас
16 липня, 2021 п'ятниця
На окуповану Луганщину прибувають колони російської військової техніки, - правозахисник
Наталка Діденко
16 липня, 2021 п'ятниця
Антициклон тримає Україну у полоні спеки, - Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Київ
+33
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 31.93
    Продаж 32.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
17 липня
15:21
Ексклюзив
У Києві Skoda протаранила вантажівку, водія довелося визволяти з легковика рятувальникам
14:45
П'яний далекобійник пішов на таран прикордонного з Білоруссю пропускного пункту
14:07
Андрій Тетерук
Відставкою Авакова замкнулось коло – тепер на всі ключові посади призначені люди Зеленського, − Андрій Тетерук
14:04
Під Євпаторією тліє гігантське сміттєзвалище. У місті страждають від смороду
13:42
МВС розділять на кілька частин, - Арахамія
13:20
Через "цвітіння" води не можна купатися на всіх 14 пляжах Києва
13:05
Коліушко
У президента зараз керують державою "революційні трійки", як колись у СРСР, – Коліушко
13:00
Повінь в Європі: жителям Антверпена та Льєжа наказали евакуюватися
12:14
Цими вихідними у Зарваниці пройде всеукраїнська проща
11:50
Тува оголосила повний локдаун із забороною виходити на вулицю
11:30
Юрій Бутусов
Єрмак усунув Авакова, щоб посилити свій вплив і фрагментувати владу в МВС, – Юрій Бутусов
11:25
Зеленський сподівається, що РФ сприятиме розслідуванню катастрофи MH17
11:00
Озвучено попередню причину аварії з автобусом Київ-Вроцлав
10:38
Де і як відпочиває з дружиною Анджей Дуда. Оприлюднено фото
10:17
Окупанти кажуть про рекордний спалах COVID-19 в Криму
09:52
Міжнародний автобус Київ-Вроцлав перекинувся на Рівненщині. 20 потерпілих
09:30
Ексклюзив
П'яна компанія на Ford Fusion добряче "погуляла" на столичних Березняках. Одну з пасажирок ушпиталили з переломом хребта
09:05
Пандемія в Україні: 591 нових заражень, 16 смертей
08:43
На Миколаївщині розбився гвинтокрил. Є загиблі
08:20
На фронті: росіяни 5 разів обстріляли українців, є поранений
08:00
В басейнах Сяну та Днiстра вода в річках підійметься на 2 м
07:21
Байден повинен зустрітися з Тихановською, - Washington Post
2021, п'ятниця
16 липня
22:56
Біля Білої Церкви у ДТП постраждали чотири людини
Біля Білої Церкви у ДТП постраждали чотири людини, серед них - двоє дітей
22:44
Юрій Бутусов
"Надалі Зеленський призначатиме на керівні посади більше друзів, а їх вплив буде посилено", – Юрій Бутусов 
22:40
COVID-сертифікати
Країни ЄС самі вирішуватимуть, чи пускати на свою територію українців з COVID-сертифікатами
22:15
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
22:08
Зеленський підписав закони про податкову амністію
21:50
У Житомирі планують збудувати патронний завод
21:42
Олексій Данілов
Проєкт системи моніторингу олігархів підготують до 7 вересня, - Данілов
21:20
Зеленський підписав закон про меценатську діяльність у спорті
Зеленський підписав закон, який змінює кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
21:15
РНБО
137 видів сировини корисних копалин РНБО візьме під "особливий контроль"
21:03
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
Арахамія назвав, яку посаду може отримати Аваков
20:48
Ексклюзив
Микола Княжицький
Княжицький: Депутати, які подавали правки проти української мови, казали, що їх змушують в ОПУ
20:31
Північний потік-2
Зеленський відзначив відсутність кроків Меркель і Байдена з протидії загрозам від запуску "Північного потоку-2"
20:28
Данія відкриває в'їзд для українців з 17 липня
19:59
Xiaomi вперше обійшла Apple на кілька відсотків за кількістю продажів смартфонів
19:51
вакцина AstraZeneca
В Україну прибули понад 100 тис. доз вакцини AstraZeneca
19:30
карантин
В Україні найближчим часом посилять карантин, - РНБО
19:15
Олексій Данілов
Підміни санкційних списків просто неможливі, - Данілов
19:03
Олексій Данілов
В мене немає наразі з собою списку, - Данілов про нові санкції РНБО проти 9 осіб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV