На автовокзалі у Житомирі чоловік виліз на стовп, смикав за дроти, а потім бігав дахами кіосків та будинків
Житомиряни, які перебували на території центрального автовокзалу ввечері 16 липня 2021 року, стали свідками неадекватної поведінки одного молодика й викликали поліцію
Подробиці наводить Еспресо.TV.
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За даними Житомир.info, чоловік спершу заліз по електроопорі і почав смикати за електричні дроти. Потім виліз на дах сусіднього приватного будинку, перескочив на дах кіоску. Правоохоронці, які були на місці події, намагалися вмовити чоловіка спуститися.
Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції в Житомирській області, виклик надійшов про хуліганство на території автовокзалу. За словами правоохоронців, які прибули на виклик, чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння.
Врешті внаслідок своїх неадекватних дій чоловік впав з висоти, його забрала "швидка".
- Нагадаємо, увечері п’ятниці 18 червня 2021 на Михайлівській у Житомирі неадекватний старший чоловік з ножем і цуценям чіплявся до перехожих та відвідувачів кафе. Коли ж одна з жінок запропонувала викликати поліцію, чоловік з погрозами направив на неї ножа і почав наздоганяти. Нападника зупинили і до приїзду поліції утримували працівники кафе. За кілька днів дебоширу з Михайлівської оголосили про підозру в хуліганстві з застосуванням зброї.
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