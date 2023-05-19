На Азовському узбережжі окупанти захоплюють готелі, готуючись до курортного сезону, - мер Федоров
Із понад 600 баз відпочинку Кирилівки росіяни зайняли третину. У частині розселили військових, інші - розграбували
Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти активно готуються до курортного сезону - віджимають готелі на Азовському узбережжі", - написав міський голова.
Він розповів, що у Кирилівці є близько 600 баз відпочинку, третину з яких захопили росіяни. У частині розселяються військові, інші - розграбовують, а в деяких починають вести туристичний бізнес.
Зазначено, що наразі окупанти розповсюджують об’яви про пошук персоналу: починаючи від прибиральниць і закінчуючи директорами. Працювати на загарбників місцеві не хочуть.
- У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни поставили відеокамери, аби боротися з українськими партизанами.
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