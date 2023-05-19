Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти активно готуються до курортного сезону - віджимають готелі на Азовському узбережжі", - написав міський голова.

Він розповів, що у Кирилівці є близько 600 баз відпочинку, третину з яких захопили росіяни. У частині розселяються військові, інші - розграбовують, а в деяких починають вести туристичний бізнес.

Зазначено, що наразі окупанти розповсюджують об’яви про пошук персоналу: починаючи від прибиральниць і закінчуючи директорами. Працювати на загарбників місцеві не хочуть.

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни поставили відеокамери, аби боротися з українськими партизанами.



