Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у колонці для РБК-Україна.

За словами міністра закордонних справ, потрібно якнайшвидше визнати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки з 24 лютого росіяни вчинили всі перелічені у Римському статуті злочини.

"Тероризм – це дійсно друге ім’я сучасної Росії, тому визнання її державою-спонсором тероризму буде лише юридичною фіксацією реальності. На практиці це означатиме запровадження додаткових санкцій як з боку США, так і з боку інших країн, ще глибшу міжнародну ізоляцію російського режиму та повне руйнування залишків репутації Росії на багато десятиріч", - пише Кулеба.

За словами Кулеби, протягом багатьох років Росія використовувала "боротьбу з тероризмом" для маніпуляцій і причин взаємодії з нею інших країн. Таким чином РФ відбілила свою репутацію у Європі та США після нападу в 2008 році на Грузію та в 2014 році – на Україну.

"Росія нав’язувала міф про свою нібито конструктивну роль у протидії тероризму для виправдання власних воєн, починаючи з Чечні та завершуючи Сирією. Хоча жодна з них не була справедливою чи виправданою, російські чиновники та дипломати всюди розповідали, що вони нібито борються з тероризмом. Внесення Росії в список держав-спонсорів тероризму назавжди зруйнує цей міф. Росія є джерелом тероризму, а не борцем із ним", - пише Кулеба.

Міністр зазначив, що путінський терористичний режим становить загрозу не лише для України, але і для всієї Європи та світу.

"Путін давно довів, що кордони для нього не мають значення, а ворогом проголосив увесь демократичний світ. Він буде з посиленою енергією експортувати російський тероризм далеко за межі України, якщо не зупинити його зараз", - сказав він.

Також Кулеба вважає, що російський тероризм поширюється як у самій Росії, так і за її межами.

"Всередині країни Кремль використовує державний терор як інструмент знищення політичних опонентів, журналістів та правозахисників, етнічних, релігійних, сексуальних меншин... В Україні це воєнний тероризм, використання терористичних тактик залякування в ході агресивної війни. У міжнародному вимірі, російські приватні військові компанії та кілери залякують суспільства інших країн", - пише міністр.

Українські дипломати працюють над тим, щоб Росія була визнана державою-спонсором тероризму США, а також терористичною державою на рівні як європейських держав, так і міжнародних організацій.

"Ми переконуємо партнерів, що такий крок – у їхніх власних інтересах. Путін давно довів, що кордони для нього не мають значення, а ворогом проголосив увесь демократичний світ. Він буде з посиленою енергією експортувати російський тероризм далеко за межі України, якщо не зупинити його зараз", - написав Кулеба.

У сенаті США вчергове закликали адміністрацію президента Джо Байдена внести Російську Федерацію до списку країн-спонсорів тероризму.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Європейський Союз визнати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки її дії багато в чому нагадують "Ісламську державу".

Визнання РФ державою-спонсором тероризму збільшить ризики для тих, хто захоче продовжувати торгувати з ними.

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