"На багато десятиліть": Кулеба озвучив наслідки визнання Росії спонсором тероризму
Визнання Росії спонсором тероризму призведе до запровадження додаткових санкцій, ще глибшу міжнародну ізоляцію російського режиму та повне руйнування залишків репутації Росії на багато десятиріч
Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у колонці для РБК-Україна.
За словами міністра закордонних справ, потрібно якнайшвидше визнати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки з 24 лютого росіяни вчинили всі перелічені у Римському статуті злочини.
"Тероризм – це дійсно друге ім’я сучасної Росії, тому визнання її державою-спонсором тероризму буде лише юридичною фіксацією реальності. На практиці це означатиме запровадження додаткових санкцій як з боку США, так і з боку інших країн, ще глибшу міжнародну ізоляцію російського режиму та повне руйнування залишків репутації Росії на багато десятиріч", - пише Кулеба.
За словами Кулеби, протягом багатьох років Росія використовувала "боротьбу з тероризмом" для маніпуляцій і причин взаємодії з нею інших країн. Таким чином РФ відбілила свою репутацію у Європі та США після нападу в 2008 році на Грузію та в 2014 році – на Україну.
"Росія нав’язувала міф про свою нібито конструктивну роль у протидії тероризму для виправдання власних воєн, починаючи з Чечні та завершуючи Сирією. Хоча жодна з них не була справедливою чи виправданою, російські чиновники та дипломати всюди розповідали, що вони нібито борються з тероризмом. Внесення Росії в список держав-спонсорів тероризму назавжди зруйнує цей міф. Росія є джерелом тероризму, а не борцем із ним", - пише Кулеба.
Міністр зазначив, що путінський терористичний режим становить загрозу не лише для України, але і для всієї Європи та світу.
"Путін давно довів, що кордони для нього не мають значення, а ворогом проголосив увесь демократичний світ. Він буде з посиленою енергією експортувати російський тероризм далеко за межі України, якщо не зупинити його зараз", - сказав він.
Також Кулеба вважає, що російський тероризм поширюється як у самій Росії, так і за її межами.
"Всередині країни Кремль використовує державний терор як інструмент знищення політичних опонентів, журналістів та правозахисників, етнічних, релігійних, сексуальних меншин... В Україні це воєнний тероризм, використання терористичних тактик залякування в ході агресивної війни. У міжнародному вимірі, російські приватні військові компанії та кілери залякують суспільства інших країн", - пише міністр.
Українські дипломати працюють над тим, щоб Росія була визнана державою-спонсором тероризму США, а також терористичною державою на рівні як європейських держав, так і міжнародних організацій.
"Ми переконуємо партнерів, що такий крок – у їхніх власних інтересах. Путін давно довів, що кордони для нього не мають значення, а ворогом проголосив увесь демократичний світ. Він буде з посиленою енергією експортувати російський тероризм далеко за межі України, якщо не зупинити його зараз", - написав Кулеба.
- У сенаті США вчергове закликали адміністрацію президента Джо Байдена внести Російську Федерацію до списку країн-спонсорів тероризму.
- Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Європейський Союз визнати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки її дії багато в чому нагадують "Ісламську державу".
- Визнання РФ державою-спонсором тероризму збільшить ризики для тих, хто захоче продовжувати торгувати з ними.
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