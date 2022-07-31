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Головна війна з Росією Визнання РФ державою-спонсором тероризму обмежать торговельні зв'язки для Китаю та Індії, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
Ексклюзив

Визнання РФ державою-спонсором тероризму обмежать торговельні зв'язки для Китаю та Індії, - нардепка Климпуш-Цинцадзе

31 липня, 2022 неділя
10:57
війна з Росією Климпуш-Цинцадзе

Визнання РФ державою-спонсором тероризму збільшить ризики для тих, хто захоче продовжувати торгувати з ними

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України від "ЄС" Іванна Клипмуш-Цинцадзе.

"В зв'язку з тими подіями, які відбулись в Оленівці - цим страшним звірством, злочином знищення українських військовополонених російськими окупаційними військами. Я  думаю, що це мало спричинити визнання Росії державою-спонсором тероризму, принаймні про це зараз мав би заявити Держдепартамент США", - зазначила вона.

Нардепка додала, що заклик Сенату до Держдепу США має лише рекомендаційний характер.

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"Ми знаємо, що у Палаті представників теж є група, яка готова ініціювати і просувати заклик до Держдепу зробити це визнання. Це відповідно, дасть накладання додаткових і первинних, і вторинних санкцій, щоб інші країни світу, які поки що продовжують торгівлю з Росією будуть її уникати", - вважає Цинцадзе.

На її думку, це основні дії, яких важливо досягти Україні.

"Для Китаю, Індії та їхніх компаній будуть набагато серйозніші ризики продовжувати торгівлю з РФ в тій чи іншій сфері, якщо Росія буде визнана країною-спонсором тероризму і це означає, що ми обмежимо ці торгові зв'язки", - підсумувала нардепка.

  • 28 липня Сенат США ухвалив резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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Росія
тероризм
США
Ентоні Блінкен
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