Сенатори США знову закликають Білий дім внести Росію до списку країн-спонсорів тероризму
У сенаті США вчергове закликали адміністрацію президента Джо Байдена внести Російську Федерацію до списку країн-спонсорів тероризму
Про це повідомляє CNN.
Так, сенатори США Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ) заявили, що будуть просувати в конгресі США це рішення незалежно від того, чи підтримує його президент Байден.
"Я сподіваюся, що президент вирішить прийняти цю позицію добровільно, і він не знімає її зі столу щодо спонсорованого державою тероризму", - зауважив сенатор Блюменталь.
У свою чергу сенатор Грем закликав Байдена до співпраці з конгресом в питанні оголошення Росії терористом.
"Я хотів би працювати з адміністрацією Байдена. Але незалежно від того, чи потрібно нам прийняти законодавство, щоб це сталося, ми готові це зробити. Я закликаю адміністрацію діяти зараз", - сказав він.
Блюменталь також вважає, що адміністрація має сказати Росії, що США роблять їх ізгоями, як Іран і Кубу.
- 30 липня сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.
- Пізніше подібний законопроєкт подала група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій.
- 2 серпня офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва може розірвати дипломатичні відносини із Вашингтоном, якщо США визнає Росію державою-спонсором тероризму.
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