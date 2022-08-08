Сенатори США знову закликають Білий дім внести Росію до списку країн-спонсорів тероризму

Про це повідомляє CNN.

Так, сенатори США Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ) заявили, що будуть просувати в конгресі США це рішення незалежно від того, чи підтримує його президент Байден.

"Я сподіваюся, що президент вирішить прийняти цю позицію добровільно, і він не знімає її зі столу щодо спонсорованого державою тероризму", - зауважив сенатор Блюменталь.

У свою чергу сенатор Грем закликав Байдена до співпраці з конгресом в питанні оголошення Росії терористом.

"Я хотів би працювати з адміністрацією Байдена. Але незалежно від того, чи потрібно нам прийняти законодавство, щоб це сталося, ми готові це зробити. Я закликаю адміністрацію діяти зараз", - сказав він.

Блюменталь також вважає, що адміністрація має сказати Росії, що США роблять їх ізгоями, як Іран і Кубу.

30 липня сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Пізніше подібний законопроєкт подала група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій.

2 серпня офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва може розірвати дипломатичні відносини із Вашингтоном, якщо США визнає Росію державою-спонсором тероризму.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb