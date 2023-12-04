На Бахмутському напрямку ситуація динамічна, ворог отримав поповнення, - 26-а артбригада ЗСУ
Олег Калашніков, пресофіцер 26-ої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, зазначив, що противник на Бахмутському напрямку отримав поповнення у десантних підрозділах і веде дуже активні дії на південному та північному флангах
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Бахмутський напрямок залишається гарячим. За минулу добу відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог постійно застосовує артилерію, також дуже активно використовує керовані й некеровані авіаційні бомби, це фугасні 250 км. Крім того, противник намагається штурмувати невеличкими групами, бо погода нестабільна та переважно дощова, тому це піхота без підтримки важкої техніки", - зауважив пресофіцер 26-тої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.
За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку дуже динамічна.
"Ворог отримав поповнення, причому у десантних підрозділах. Російські війська ведуть дуже активні дії на південному та північному флангах. Позиції протягом дня можуть переходити з рук в руки декілька разів. На деяких ділянках противник має успіхи, на деяких ми продовжуємо свої штурмові дії, контратакуючи загарбника", - резюмував Олег Калашніков.
- 2 грудня у зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Бахмутському напрямку противник продовжує вести штурмові дії, Сили оборони відбили 15 атак
- Також керівник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначив, що у листопаді на Бахмутському напрямку російська армія втратила 8700 осіб, терористи продовжують м'ясні штурми
- 3 грудня Генштаб ЗСУ інформував, що на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 21 атаку
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