Про це він розповів в етері Еспресо.

"У нашій смузі відповідальності, як і на всьому Бахмутському напрямку, ситуація дуже динамічна. Бої точаться кожного дня. Відбувається артилерійський пінг-понг з великою кількістю застосування артбоєприпасів противником. Ми намагаємося нарощувати успіх, який за нами закріпився впродовж останнього місяця. Маємо певну ініціативу на нашій ділянці фронту, добре ведемо спостереження за діями ворога", - розказав заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Родіон Кудряшов зауважив, що результати на цьому напрямку поки що оприлюднювати неможливо, тому що відбуваються певні заходи, але є вже панічні публікації з боку російських військових, командирів та блогерів.

"Основною проблемою після відбиття позицій у ворога є розмінування цих територій. Противник дуже вміло мінує як свій передній край, так і позиції, які залишає. Велика кількість мінування російськими військами є великою проблемою під час закріплення наших військ або під час штурмових дій. Ми розміновуємо вручну, це займає багато часу, але виходить вдало. Цю ситуацію треба враховувати у всіх планах щодо майбутніх заходів. Ворог намагається всіма методами чіплятися за передній край. Є вже підтверджена інформація, що противник, чіпляючись за передній край, готовий ліквідовувати своїх військових, які залишають укріплення. Тобто застосування ворогом артилерійського обстрілу, важкої техніки та кулеметів до тих своїх підрозділів, які біжать з переднього краю, є примусом стояти для тих, хто розташований на позиціях позаду", - сказав Кудряшов.