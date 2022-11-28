На Бахмутському напрямку ворог завдає 180-200 ударів за добу, - Череватий
Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що Бахмут залишається епіцентром головної битви за Україну
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На цьому напрямку ворог діє найагресивніше. Він проводить атаки й вогневі удари. У середньому ворог завдає десь 180-200 ударів за добу з артилерії. Противник й далі намагається штурмувати наші позиції. Є розмитість ґрунтів, тому ворог змінив тактику. Окупанти не завжди можуть використовувати танки, бронетранспортери або бойові машини піхоти", - пояснив Череватий.
За словами речника Східного угрупування військ, противник формує менші групи й намагається просочуватися до наших позицій.
"В умовах туману ускладнюються дії ЗСУ. Але українські захисники знаходять варіанти боротьби з ворогом. ЗСУ знищують ворога використовуючи безпілотники та інші засоби. Армія РФ щодоби зазнає великих втрат. Головне, що ворогу не вдається прорвати нашу лінію оборони", - додав Череватий.
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