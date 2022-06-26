Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За військовим відчуттям, концентрація російських військ збільшується у Бахмутському напрямку. Бахмут - одне з найбільших міст, яке залишилось під українським контролем. Краматорськ, Слов‘янськ, Бахмут - це форпости. Це важливі міста, які можуть мати серйозні наслідки", - зауважив Морозов.

Також боєць "Легіону Свободи" додав, що ситуація на Авдіївському напрямку складна та залежить від ситуації на інших ділянках.

"Коли ворог зосереджує сили на інших ділянках, на Авдіївському напрямку зменшується інтенсивність обстрілів. Ситуація складна, є загиблі й поранені. Українські бійці дають відповідь противнику. Ворог переважає у вогневому паритету. Характер обстрілів масований та інтенсивний", - підкреслив Морозов.

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