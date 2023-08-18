Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Бахмутський напрямок. В зоні відповідальності 3 окремої штурмової бригади сконцентровано чимало "елітних" родів військ РФ. Зокрема, регулярні війська РФ, підрозділ "Ахмат" та "Еспаньйол", який складається з футбольних фанатів та націоналістів РФ. Саме ці підрозділи змінили попередні, в тому числі підрозділи "Шторм Z". Підрозділи окупантів "Шторм Z" формально вже закінчилась на Бахмутському напрямку. Закінчились через гарну роботу Сил оборони", - розповів Кудряшов.

Майор ЗСУ додав, що окупанти намагаються проводити контратаки, але їхні дії безрезультатні

"Противник продовжує намагатись проводити контратаки, штурмові дії в нашому напрямку. Зокрема, в районі Курдюмівки, Андріївки та Кліщіївки. Таким чином вони намагаються поліпшити своє тактичне положення. Проте їхні дії були не успішними. Було знищено до одного взводу окупантів та два новітні танки РФ Т-90 "Прорив", - додав він.