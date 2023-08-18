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Головна Війна з Росією На Бахмутському напрямку ЗСУ майже повністю знищили особовий склад підрозділів "Шторм Z", - майор Кудряшов
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На Бахмутському напрямку ЗСУ майже повністю знищили особовий склад підрозділів "Шторм Z", - майор Кудряшов

18 серпня, 2023 п'ятниця
15:27
Війна з Росією Окупанти

Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов розповів, що на Бахмутському напрямку через великі втрати підрозділу "Шторм Z" окупанти проводять ротацію особового складу

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Бахмутський напрямок. В зоні відповідальності 3 окремої штурмової бригади сконцентровано чимало "елітних" родів військ РФ. Зокрема, регулярні війська РФ, підрозділ "Ахмат" та "Еспаньйол", який складається з футбольних фанатів та націоналістів РФ. Саме ці підрозділи змінили попередні, в тому числі підрозділи "Шторм Z". Підрозділи окупантів "Шторм Z" формально вже закінчилась на Бахмутському напрямку. Закінчились через гарну роботу Сил оборони", - розповів Кудряшов.

Майор ЗСУ додав, що окупанти намагаються проводити контратаки, але їхні дії безрезультатні

"Противник продовжує намагатись проводити контратаки, штурмові дії в нашому напрямку. Зокрема, в районі Курдюмівки, Андріївки та Кліщіївки. Таким чином вони намагаються поліпшити своє тактичне положення. Проте їхні дії були не успішними. Було знищено до одного взводу окупантів та два новітні танки РФ Т-90 "Прорив", - додав він.

  • 17 серпня у Генштабі повідомили, що росіяни в окупованому селищі Шевченківське Запорізької області облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь. Всього від початку повномасштабного вторгнення загарбники втратили 256050 військових
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
Контрнаступ ЗСУ
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