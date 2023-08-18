На Бахмутському напрямку ЗСУ майже повністю знищили особовий склад підрозділів "Шторм Z", - майор Кудряшов
Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов розповів, що на Бахмутському напрямку через великі втрати підрозділу "Шторм Z" окупанти проводять ротацію особового складу
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Бахмутський напрямок. В зоні відповідальності 3 окремої штурмової бригади сконцентровано чимало "елітних" родів військ РФ. Зокрема, регулярні війська РФ, підрозділ "Ахмат" та "Еспаньйол", який складається з футбольних фанатів та націоналістів РФ. Саме ці підрозділи змінили попередні, в тому числі підрозділи "Шторм Z". Підрозділи окупантів "Шторм Z" формально вже закінчилась на Бахмутському напрямку. Закінчились через гарну роботу Сил оборони", - розповів Кудряшов.
Майор ЗСУ додав, що окупанти намагаються проводити контратаки, але їхні дії безрезультатні
"Противник продовжує намагатись проводити контратаки, штурмові дії в нашому напрямку. Зокрема, в районі Курдюмівки, Андріївки та Кліщіївки. Таким чином вони намагаються поліпшити своє тактичне положення. Проте їхні дії були не успішними. Було знищено до одного взводу окупантів та два новітні танки РФ Т-90 "Прорив", - додав він.
- 17 серпня у Генштабі повідомили, що росіяни в окупованому селищі Шевченківське Запорізької області облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь. Всього від початку повномасштабного вторгнення загарбники втратили 256050 військових
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