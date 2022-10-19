Міністр МЗС Кулеба: Україна розриває дипломатичні стосунки з Іраном.

Від першої масованої атаки іранськими дронами минуло 8 днів.

Від першої масованої ракетної атаки з території Білорусі минуло 8 місяців.

І? Після "А" буде "Б", бл**ь?

На Банковій не хочуть робити різких рухів, аби не провокувати Мінськ?

Тоді там сидять ідіоти, бо від розірвання дипстосунків не залежить абсолютно нічого: якщо Лука вирішить формально вступити у війну, то йому наср*ти чи буде українське посольство в Мінську.

Офіційна версія Києва: не розриваємо, бо там багато українців, зокрема які втікають з території РФ.

Пи***ож.

Консульський захист передається третій країні: Грузія у 2008 році попросила про це Швейцарію.

Врешті, за такою логікою тоді не треба було розривати дипстосунки з РФ: там мільйони українців.

І не лише етнічних, але й за паспортом.

Будьте проактивними: створюйте паралельний уряд з середовища Полку Кастуся Каліновського. Це ж потім буде інструмент. Можна буде вимагати докооптувати воєнним екзилем — ресторанну еміграцію

Не хочете визнавати Тіхановську та її тимчасовий уряд?

Погоджуюся, цієї припиж**ної треба триматися якомога далі, ігнорувати, не суб'єктивувати.

Так, кур*а, будьте проактивними: створюйте паралельний уряд з середовища Полку Кастуся Каліновського.

Це ж потім буде інструмент. Можна буде вимагати докооптувати воєнним екзилем — ресторанну еміграцію.

І, повірте, цей ресурс буде суттєво значущим, бо бєл-чєрвона-бєл в Менську підійматимуть вони, а не Тіхановська чи Латушко.

Може час змусити їх публічно заявити, що повоєнна Білорусь виплатить репарації, відмовиться від армії, утилізує воєнну техніку та зриє усі військові аеродроми?

Чи хочете доволинитися, аби повоєнний устрій Білорусі визначали ті імпотенти, яких від усвідомлення своєї дріб'язковості аж тіпає, коли бачать восьмимісячний опір українців?

Може час змусити їх публічно заявити, що повоєнна Білорусь виплатить репарації, відмовиться від армії, утилізує воєнну техніку та зриє усі військові аеродроми?

Поставте, блін, їх на шпагат: ми вас визнаємо, якщо визнаєте ось ці пункти.

Чи комусь на Банковій все ж дуже хочеться заробити на Лукашенку, коли той обиратиме між смертю і кількома мільярдами доларів?

Це Іран можна покарати, там Арахамія енергетичного бізнесу не мав, а Білорусь не руште: то на свята?

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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