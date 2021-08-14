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На Банковій поліція застосувала сльозогінний газ. Відео
По прибуттю колони учасників акції Азовського руху з Майдану Незалежності на вулицю Банкову правоохоронцями було застосовано сльозогінний газ
Про це через телеграм повідомив Андрій Білецький, передає Еспресо.TV.
"Поліція розпочала провокації проти мітингувальників!
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Розпилюють сльозогінний газ та запалюють дими. Відбувається штовханина!",- зазначив він, навівши відповідне відео.
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