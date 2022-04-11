На базі 5-го пологового будинку у Києві відкрилося тимчасове відділення "Лелека"
Приватний пологовий будинок "Лелека" повідомляє, що з 8 квітня 2022 року відновлює ведення пологів. Тимчасове пологове відділення облаштоване на базі державного пологового будинку №5 у Києві. "Лелека" залучив до роботи своїх співробітників та перевіз обладнання з обстріляної будівлі, розташованої у Пущі Водиці
Пологовий будинок чекає тут на своїх пацієнток та нових породіль, які знаходяться у Києві або мають можливість добратися до закладу.
Зазначимо, що з першого дня війни "Лелека" опинився в епіцентрі бойових дій. Команда спеціалістів пологового будинку, попри звичну роботу з вагітними та породіллями, відразу почала надавати допомогу й пораненим. Проте російські нелюди цілеспрямовано обстрілювали будівлю медзакладу, що ставило під загрозу життя та здоров’я усіх присутніх в ньому. Тому 9 березня "Лелека" був вимушений евакуювати пацієнтів і персонал та тимчасово призупинити прийом.
"Ніхто, і "Лелека" також, не очікував, що Росія все-таки піде повномасштабною війною на Україну. Ще більше ми не очікували, що ця орда візьме за ціль лікарні та пологові будинки, і наш заклад зазнає обстрілів та ракетних ударів, що призведе до вимушеної евакуації та призупинення роботи. Так, війна принесла хаос та жах в життя кожного.
Проте, ми не опускаємо руки – ми працюємо та робимо все можливе задля допомоги нашим пацієнтам", - говорять в "Лелеці".
На жаль, через спричинені руйнування будівлі пологового будинку, безпечний прийом пацієнтів тут поки що неможливий. Та, незважаючи на складну ситуацію, у "Лелеці" сподіваються, щоб вже незабаром зможуть відновити прийом у закладі у Пущі Водиці.
"Щиро віримо, що зовсім скоро запанує мир і "Лелека" знову наповниться милими і добрими звуками, серед яких найбажаніші – перший крик наших маленьких немовляток-лелечат", - з оптимізмом зазначили в "Лелеці".
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