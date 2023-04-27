На боці ЗСУ воюють від 150 до 200 чеченських добровольців, - Politico
На боці України воюють від 150 до 200 чеченських добровольців, більшість з яких є емігрантами, синами та онуками бійців, які брали участь у Першій або Другій чеченських війнах
Про це пише видання Politico.
"Після України - Чечня", - сказав журналістам чеченський командир, який воює на боці ЗСУ. "Ми втомилися від Росії", - додає 45-річний командир із позивним Торто, що вказує на замок поблизу його рідного міста в Чечні, який він залишив молодим повстанцем невдовзі після закінчення Другої чеченської війни в 2009 році.
Зазначається, що на українському боці воюють від 150 до 200 чеченських добровольців, більшість з яких є емігрантами, синами та онуками бійців, які брали участь у Першій або Другій чеченських війнах.
Вони поділяються на три формування - батальйон імені Джохара Дудаєва, названий на честь першого пострадянського президента незалежної Чечні; батальйон імені шейха Мансура, який критикують за зв'язки з ісламістськими угрупованнями; і більш таємний батальйон, який співпрацює з українською військовою розвідкою ГУР, члени якого одягаються в чорне і, навіть перебуваючи в безпечних межах Києва, пересуваються зі зброєю і в лижних масках.
- У березні російський диктатор Володимир Путін зустрівся з головою Чечні Рамзаном Кадировим та подякував чеченцям, які воюють проти України.
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