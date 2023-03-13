Путін зустрівся з Кадировим та похвалив чеченців, які воюють проти України
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з головою Чечні Рамзаном Кадировим та подякував чеченцям, які воюють проти України
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Під час зустрічі, яка відбулася 13 березня, Путін попросив Кадирова подякувати чеченцям, які беруть участь у "спеціальній військовій операції", як у РФ називають війну проти України.
"Я бачу, як ваші хлопці воюють у зоні "СВО", і передайте їм найкращі слова, дякую їм велике", - сказав Путін.
Він також похвалив Кадирова за те, що під його керівництвом нібито продовжує "розквітати" Чечня та її столиця - Грозний.
"Грозний продовжує розквітати. Я знаю, що місто активно розвивається, так само як і Чеченська Республіка загалом. І ви особисто багато робите для цього, я це теж знаю - і духовну сферу відроджуєте, і матеріальна база шириться та зміцнюється", - розповів Путін.
Кадиров у відповідь пообіцяв Путіну виконувати усі його накази та бути з ним "до переможного кінця".
"Ми виконуємо всі ваші накази та націлені діяти до переможного кінця. Жителі регіону повністю підтримують проведення "СВО" та вважають за необхідне досягнення її цілей та завдань", - запевнив Кадиров.
- 3 березня німецьке видання Bild написало, що Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям.
- 4 березня Володимир Путін провів зустріч з 17-річним сином Рамзана Кадирова.
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