Про це повідомляють російські ЗМІ.

Під час зустрічі, яка відбулася 13 березня, Путін попросив Кадирова подякувати чеченцям, які беруть участь у "спеціальній військовій операції", як у РФ називають війну проти України.

"Я бачу, як ваші хлопці воюють у зоні "СВО", і передайте їм найкращі слова, дякую їм велике", - сказав Путін.

Він також похвалив Кадирова за те, що під його керівництвом нібито продовжує "розквітати" Чечня та її столиця - Грозний.

"Грозний продовжує розквітати. Я знаю, що місто активно розвивається, так само як і Чеченська Республіка загалом. І ви особисто багато робите для цього, я це теж знаю - і духовну сферу відроджуєте, і матеріальна база шириться та зміцнюється", - розповів Путін.

Кадиров у відповідь пообіцяв Путіну виконувати усі його накази та бути з ним "до переможного кінця".

"Ми виконуємо всі ваші накази та націлені діяти до переможного кінця. Жителі регіону повністю підтримують проведення "СВО" та вважають за необхідне досягнення її цілей та завдань", - запевнив Кадиров.