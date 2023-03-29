На бойовому завданні загинув пілот винищувача Денис Кирилюк – кавалер ордену "За мужність"
Під час виконання завдання 28 березня загинув український льотчик Денис Кирилюк, який здійснив понад 80 бойових вильотів
Про це повідомила 831 бригада тактичної авіації в Facebook.
"Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї – штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, який здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога", - йдеться у дописі бойових товаришів.
Очільник Миргородської РВА Віталій Дяківнич повідомив, що миргородець Кирилюк загинув 28 березня.
"У серпні 2022 року Денис Кирилюк "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня", - зазначив посадовець.
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