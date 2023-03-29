Про це повідомила 831 бригада тактичної авіації в Facebook.

"Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї – штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, який здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога", - йдеться у дописі бойових товаришів.

Очільник Миргородської РВА Віталій Дяківнич повідомив, що миргородець Кирилюк загинув 28 березня.

"У серпні 2022 року Денис Кирилюк "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня", - зазначив посадовець.