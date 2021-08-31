На Буковині у дитсадку стався спалах коронавірусу: захворіли шестеро працівників та двоє дітей
В одному із дитячих садочків Чернівецької області виявили спалах коронавірусу - хворі працівники і вихованці
Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Укрінформ.
"За останні два тижні ми маємо спалах хвороби COVID-19 в одному із дитсадків у територіальній громаді області. Наразі там вживаються усі необхідні заходи для зменшення поширення цієї хвороби. Важкого перебігу цієї хвороби у дітей немає", - заявивіла вона.
Гусак зазначила, що мова йде про дитсадок у Ванчиковецькій громаді.
"Спочатку вірус підтвердили у двох виховательок старшої групи. 18 дітей та інших працівників закладу, які могли з ними контактувати, відправили на самоізоляцію. Пізніше вірус ще підтвердився у чотирьох дорослих та двох діток", - наголосила вона.
Вона також розповіла, що останнім часом в області спостерігають зростання кількості госпіталізацій хворих із COVID-19 серед дітей. Зокрема, у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні, яка єдина в області лікує дітей з коронавірусом та розрахована на 120 COVID-ліжок, перебуває 36 пацієнтів.
- Нагадаємо, в Україні 30 серпня виявили 1 356 нових підтверджених випадків COVID-19. Померла 51 людина.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.02
-
EUR
Купівля 31.51Продаж 31.93
- Актуальне
- Важливе