На Буковині у дитсадку стався спалах коронавірусу: захворіли шестеро працівників та двоє дітей

Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Укрінформ.

"За останні два тижні ми маємо спалах хвороби COVID-19 в одному із дитсадків у територіальній громаді області. Наразі там вживаються усі необхідні заходи для зменшення поширення цієї хвороби. Важкого перебігу цієї хвороби у дітей немає", - заявивіла вона.

Гусак зазначила, що мова йде про дитсадок у Ванчиковецькій громаді.

"Спочатку вірус підтвердили у двох виховательок старшої групи. 18 дітей та інших працівників закладу, які могли з ними контактувати, відправили на самоізоляцію. Пізніше вірус ще підтвердився у чотирьох дорослих та двох діток", - наголосила вона.

Гусак зауважила, що у всіх вихованців та працівників дитсадка перебіг хвороби був у легкій формі та середньої важкості. Наразі усі пацієнти почувають себе добре. Вона також розповіла, що останнім часом в області спостерігають зростання кількості госпіталізацій хворих із COVID-19 серед дітей. Зокрема, у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні, яка єдина в області лікує дітей з коронавірусом та розрахована на 120 COVID-ліжок, перебуває 36 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні 30 серпня виявили 1 356 нових підтверджених випадків COVID-19. Померла 51 людина.

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