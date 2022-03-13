На ЧАЕС відновили електропостачання, - міністр Галущенко

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.

"Завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК “Укренерго”, наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі", - написав він.



Міністр наголосив, що системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок тепер працюватимуть у штатному режимі.



"Наші енергетики дійсно герої, але самими подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії. Тому я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", - підсумував він.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що через дії окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена. Це могло спричинити витік радіації.

Згодом її підключили до аварійного електроживлення.

За даними української розвідки, Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції.