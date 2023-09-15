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Головна Війна з Росією На черговій Ставці Зеленському доповіли про ситуацію на фронті та виробництво зброї

На черговій Ставці Зеленському доповіли про ситуацію на фронті та виробництво зброї

15 вересня, 2023 п'ятниця
21:39
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки у п'ятницю, 15 вересня

Про це глава держави повідомив у вечірньому зведенні.

"Перше й головне – фронт. Головком Залужний, командувачі – доповіді щодо ситуації на основних напрямках. Керівник ГУР Буданов – окрема доповідь. Міністр стратегпрому Камишін – змістовно про виробництво зброї й снарядів в Україні. Кожного тижня фіксуємо прогрес держави у власному оборонному виробництві", – зазначив Зеленський.

Глава держави також відзначив вагомий результат на Бахмутському напрямку – звільнення Андріївки. Він подякував за це 3-й штурмовій бригаді, всім залученим силам, штабу, командувача – генерала Сирського. 

Також Зеленський нагадав, що активні дії тривають у районах Кліщіївки та Курдюмівки. А 36-й окремій бригаді морпіхів подякував за те, що вона "дуже потужно діє в районі Опитного та Водяного". Окрім того, Зеленський згадав про військових, які воюють у районі Вербового та Новопрокопівки, та наголосив, що пишається "всіма воїнами, які наближають нашу перемогу".

  • У п'ятницю, 15 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив про частковий успіх Сил оборони в районі Кліщіївки Донецької області
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