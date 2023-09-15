На черговій Ставці Зеленському доповіли про ситуацію на фронті та виробництво зброї
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки у п'ятницю, 15 вересня
Про це глава держави повідомив у вечірньому зведенні.
"Перше й головне – фронт. Головком Залужний, командувачі – доповіді щодо ситуації на основних напрямках. Керівник ГУР Буданов – окрема доповідь. Міністр стратегпрому Камишін – змістовно про виробництво зброї й снарядів в Україні. Кожного тижня фіксуємо прогрес держави у власному оборонному виробництві", – зазначив Зеленський.
Глава держави також відзначив вагомий результат на Бахмутському напрямку – звільнення Андріївки. Він подякував за це 3-й штурмовій бригаді, всім залученим силам, штабу, командувача – генерала Сирського.
Також Зеленський нагадав, що активні дії тривають у районах Кліщіївки та Курдюмівки. А 36-й окремій бригаді морпіхів подякував за те, що вона "дуже потужно діє в районі Опитного та Водяного". Окрім того, Зеленський згадав про військових, які воюють у районі Вербового та Новопрокопівки, та наголосив, що пишається "всіма воїнами, які наближають нашу перемогу".
- У п'ятницю, 15 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив про частковий успіх Сил оборони в районі Кліщіївки Донецької області
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.4
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе