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Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки, - Генштаб

15 вересня, 2023 п'ятниця
19:59
Війна з Росією ЗСУ

У п'ятницю, 15 вересня, стало відомо про частковий успіх Сил оборони в районі Кліщіївки Донецької області

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 15 вересня.

Ситуація на фронті та обстріли території України

"Загалом ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення", - пише Генштаб.

В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено усі 17 ворожих "шахедів".

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках російська армія зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Леонівки, Грем’яча Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених  пунктів, серед них Нововасилівка, Середина-Буда, Водолаги, Степне Сумської області та Гатище, Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку РФ завдала авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противник завдав в районах населених пунктів Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку терористи наступальних (штурмових) дій не вели. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Також у район Богданівки та Нью-Йорку Донецької області ворог здійснив авіаційні удари. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Керамік Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 7 атак ворога в районі Мар’їнки. Росія завдала авіаудару в районі Красногорівки Донецької області, де не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Новомайорське Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Ольгівка, Херсон Херсонської області та Стара Богданівка Миколаївської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області", - пише Генштаб.

Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень

Мобілізація у Росії

"У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів, з метою доукомплектування новосформованої 25 загальновійськової армії РФ, на території Приморського та Хабаровського країв здійснюються мобілізаційні заходи місцевого населення", - розповіли у Генштабі.

У професійно-технічних училищах, технікумах та серед випускників інтернатів ведуться активні агітаційні заходи із залученням російських військовослужбовців новосформованої 25 армії РФ, які закінчили зазначені навчальні заклади. 

При вступі на військову службу окупаційні агітатори пропонують одноразову виплату у розмірі 600 тис. рублів та грошове забезпечення від 200 тис. рублів.

  • У ніч з 14 на 15 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Зранку у Вінницькій та Хмельницькій областях пролунали вибухи. В одному із селищ Хмельниччини уламки збитого "шахеда" впали на домоволодіння.
  • За даними ранкового зведення Генштабу, ЗСУ звільнили Андріївку. Крім цього, росіяни втратили протягом доби 470 військових, 13 танків та 28 артсистем.
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