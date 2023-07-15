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На Черкащині почався фестиваль "Холодний Яр - 2023"

15 липня, 2023 субота
16:50
Культура Фестиваль Холодний Яр 2023

Щорічний фестиваль нескореної нації "Холодний Яр - 2023" триватиме сьогодні та завтра, 15 та 16 липня, у селі Мельники, що на Черкащині

Організатори фестивалю у Facebook поінформували, що фестиваль уже готовий зустрічати відвідувачів. 

Цьогоріч на фестивалі будуть представлені: ярмарок майстрів, дитячий майданчик, виставкова територія, гутіркова галявина, спортивна локація та акустична сцена.

Фестиваль Холодний Яр 2023

Фото: facebook/kholodnyjyar

15 липня, субота

ГУТІРКОВА програма:

– Руслан Горовий
– Віта Костик та Даниїл Момот (Український ветеранський фонд)
– Ірина Височанська та Петро Літвяк (гештальт-терапевти)
– Василь Шкляр
– Микита Жалнін (реабілітаційний центр “Дніпро”)
– Юрій Бутусов

18:00 – 22:00 – МУЗИЧНА програма (акустика):

– Оркестр 93 бригади ЗСУ
– Каданов/Кононов
– Сергій Василюк (“Тінь Сонця”)
– “Кімната Гретхен”
– Spiv brativ

22:00 – Показ фільму “Щедрик проти руского міра” за участю авторів фільму.

16 липня, неділя

8:00 – Панахида за загиблими.

10:00 – Початок фестивального дня, ознайомлення з програмою.

10:00 – Старт трейлового забігу RunЯр (за участю учасників бойових дій та цивільних)

10:00 – Піша мандрівка Холодним Яром за участю співробітників Національного парку “Холодний Яр”.

Функціонування дитячого майданчика, спортивні заходи

12:00 – 18:00 ГУТІРКОВА програма

– “Хлопці з лісу” (Юрій Чорнота та Ігор Ігорович)
– Володимир В’ятрович
– Костянтина Ліберов
– Соломія Бобровська
– Євген Букет
– Юрій Сиротюк
– Євген Тузов
– Євген Карась

18:00 – 22:00 – МУЗИЧНА програма:

– “Гармата”
– Василь Прозоров (ех-ТОЛ, ПНД)
– “Чумацький Шлях”
– “Фіолет”
– Romax і Макс Міщенко

23:00 Холодноярська ватра – закриття фестивалю.

Вхід - безкоштовний, проте організатори організували збір на підтримку підрозділів, в яких служать члени оргкомітету фестивалю: 56 маріупольської бригади, 118 Черкаської ТРО і “Карпатської Січі”. 

"Окрім цього між виступами гуртів на акустиці буде проходити аукціон, де ви зможете придбати унікальні лоти", - зазначили організатори. 

У інтерв'ю для "18000: новини Черкас" голова оргкомітету фестивалю Зоя Бойченко розповіла, що у війні з Росією загинули незмінний ведучий фестивалю, поет Юрій Руф та один з членів оргкомітету, волонтер Павло Собко, крім того, частина оргкомітету перебуває в зоні бойових дій на Донеччині, тому рішення про відновлення заходу було непростим. 

"Військові, з якими ми спілкуємось, всі кажуть, що хочуть приїхати, бо зараз почали давати відпустки, і це дуже гарна нагода взяти сім’ю, відпочити, поспілкуватися, обмінятися досвідом, згадати побратимів, яких вже не побачимо, бо вони загинули на фронті. І тому нам є в ім’я кого це робити, і є для кого робити. І, звісно, гуртуватися для майбутньої нашої перемоги", - розповідає Бойченко.

Цьогоріч на фестивалі приділили велику увагу військовослужбовцям: на гутірках будуть представники реабілітаційних центрів, які розповідатимуть, чим можуть допомогти: починаючи від психологічної допомоги до боротьби з фантомними болями, яких можуть зазнавати військові з ампутаціями. 

Крім того, на фестивалі будуть речники держустанов, що працюють з ветеранами, зокрема, Український ветеранський фонд. Вони розповідатимуть про можливості для ветеранів: програми, які допоможуть відкрити власну справу, самореалізацію через гранти та соціалізацію. 

"Тут спікери можуть знайти свою цільову аудиторію, а військові їх, бо Український ветеранський фонд – молода установа, яка зараз активно працює. Ми показуємо можливості, бо це може для когось стати поштовхом, почати свою справу", - наголошує голова оргкомітету. 

Бойченко зазначила, що організатори подбали для місце для ночівлі: у лісі базуватиметься наметове містечко, у якому будуть засоби для особистої гігієни та фудкорт. А для тих, хто не зможе, приїхати радіо "Армія FM" вестиме трансляцію усього фестивалю.

Довідка 

Фестиваль "Холодний Яр" започаткували у 2015 році. Його проводять щорічно.

Винятками стали 2020 рік, тоді його скасували через карантинні обмеження, та 2022 рік - фестиваль не відбувся через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 

  • Наприкінці літа, 26 та 27 серпня, у селі Моринці, що на Черкащині, увосьме відбудеться мистецький фестиваль Тараса Шевченка “Ше.Fest 2023”. Організатори вирішили провести подію, але відмовитись від великої розважальної частини та збирати донати на ЗСУ.
Суспільство
Україна
Черкащина
Війна з Росією
фестивалі
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