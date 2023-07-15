Організатори фестивалю у Facebook поінформували, що фестиваль уже готовий зустрічати відвідувачів.

Цьогоріч на фестивалі будуть представлені: ярмарок майстрів, дитячий майданчик, виставкова територія, гутіркова галявина, спортивна локація та акустична сцена.

Фото: facebook/kholodnyjyar

15 липня, субота

ГУТІРКОВА програма:

– Руслан Горовий

– Віта Костик та Даниїл Момот (Український ветеранський фонд)

– Ірина Височанська та Петро Літвяк (гештальт-терапевти)

– Василь Шкляр

– Микита Жалнін (реабілітаційний центр “Дніпро”)

– Юрій Бутусов

18:00 – 22:00 – МУЗИЧНА програма (акустика):

– Оркестр 93 бригади ЗСУ

– Каданов/Кононов

– Сергій Василюк (“Тінь Сонця”)

– “Кімната Гретхен”

– Spiv brativ

22:00 – Показ фільму “Щедрик проти руского міра” за участю авторів фільму.

16 липня, неділя

8:00 – Панахида за загиблими.

10:00 – Початок фестивального дня, ознайомлення з програмою.

10:00 – Старт трейлового забігу RunЯр (за участю учасників бойових дій та цивільних)

10:00 – Піша мандрівка Холодним Яром за участю співробітників Національного парку “Холодний Яр”.

Функціонування дитячого майданчика, спортивні заходи

12:00 – 18:00 ГУТІРКОВА програма

– “Хлопці з лісу” (Юрій Чорнота та Ігор Ігорович)

– Володимир В’ятрович

– Костянтина Ліберов

– Соломія Бобровська

– Євген Букет

– Юрій Сиротюк

– Євген Тузов

– Євген Карась

18:00 – 22:00 – МУЗИЧНА програма:

– “Гармата”

– Василь Прозоров (ех-ТОЛ, ПНД)

– “Чумацький Шлях”

– “Фіолет”

– Romax і Макс Міщенко

23:00 Холодноярська ватра – закриття фестивалю.

Вхід - безкоштовний, проте організатори організували збір на підтримку підрозділів, в яких служать члени оргкомітету фестивалю: 56 маріупольської бригади, 118 Черкаської ТРО і “Карпатської Січі”.

"Окрім цього між виступами гуртів на акустиці буде проходити аукціон, де ви зможете придбати унікальні лоти", - зазначили організатори.

У інтерв'ю для "18000: новини Черкас" голова оргкомітету фестивалю Зоя Бойченко розповіла, що у війні з Росією загинули незмінний ведучий фестивалю, поет Юрій Руф та один з членів оргкомітету, волонтер Павло Собко, крім того, частина оргкомітету перебуває в зоні бойових дій на Донеччині, тому рішення про відновлення заходу було непростим.

"Військові, з якими ми спілкуємось, всі кажуть, що хочуть приїхати, бо зараз почали давати відпустки, і це дуже гарна нагода взяти сім’ю, відпочити, поспілкуватися, обмінятися досвідом, згадати побратимів, яких вже не побачимо, бо вони загинули на фронті. І тому нам є в ім’я кого це робити, і є для кого робити. І, звісно, гуртуватися для майбутньої нашої перемоги", - розповідає Бойченко.

Цьогоріч на фестивалі приділили велику увагу військовослужбовцям: на гутірках будуть представники реабілітаційних центрів, які розповідатимуть, чим можуть допомогти: починаючи від психологічної допомоги до боротьби з фантомними болями, яких можуть зазнавати військові з ампутаціями.

Крім того, на фестивалі будуть речники держустанов, що працюють з ветеранами, зокрема, Український ветеранський фонд. Вони розповідатимуть про можливості для ветеранів: програми, які допоможуть відкрити власну справу, самореалізацію через гранти та соціалізацію.

"Тут спікери можуть знайти свою цільову аудиторію, а військові їх, бо Український ветеранський фонд – молода установа, яка зараз активно працює. Ми показуємо можливості, бо це може для когось стати поштовхом, почати свою справу", - наголошує голова оргкомітету.

Бойченко зазначила, що організатори подбали для місце для ночівлі: у лісі базуватиметься наметове містечко, у якому будуть засоби для особистої гігієни та фудкорт. А для тих, хто не зможе, приїхати радіо "Армія FM" вестиме трансляцію усього фестивалю.

Довідка

Фестиваль "Холодний Яр" започаткували у 2015 році. Його проводять щорічно.

Винятками стали 2020 рік, тоді його скасували через карантинні обмеження, та 2022 рік - фестиваль не відбувся через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.