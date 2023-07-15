На Черкащині почався фестиваль "Холодний Яр - 2023"
Щорічний фестиваль нескореної нації "Холодний Яр - 2023" триватиме сьогодні та завтра, 15 та 16 липня, у селі Мельники, що на Черкащині
Організатори фестивалю у Facebook поінформували, що фестиваль уже готовий зустрічати відвідувачів.
Цьогоріч на фестивалі будуть представлені: ярмарок майстрів, дитячий майданчик, виставкова територія, гутіркова галявина, спортивна локація та акустична сцена.
Фото: facebook/kholodnyjyar
15 липня, субота
ГУТІРКОВА програма:
– Руслан Горовий
– Віта Костик та Даниїл Момот (Український ветеранський фонд)
– Ірина Височанська та Петро Літвяк (гештальт-терапевти)
– Василь Шкляр
– Микита Жалнін (реабілітаційний центр “Дніпро”)
– Юрій Бутусов
18:00 – 22:00 – МУЗИЧНА програма (акустика):
– Оркестр 93 бригади ЗСУ
– Каданов/Кононов
– Сергій Василюк (“Тінь Сонця”)
– “Кімната Гретхен”
– Spiv brativ
22:00 – Показ фільму “Щедрик проти руского міра” за участю авторів фільму.
16 липня, неділя
8:00 – Панахида за загиблими.
10:00 – Початок фестивального дня, ознайомлення з програмою.
10:00 – Старт трейлового забігу RunЯр (за участю учасників бойових дій та цивільних)
10:00 – Піша мандрівка Холодним Яром за участю співробітників Національного парку “Холодний Яр”.
Функціонування дитячого майданчика, спортивні заходи
12:00 – 18:00 ГУТІРКОВА програма
– “Хлопці з лісу” (Юрій Чорнота та Ігор Ігорович)
– Володимир В’ятрович
– Костянтина Ліберов
– Соломія Бобровська
– Євген Букет
– Юрій Сиротюк
– Євген Тузов
– Євген Карась
18:00 – 22:00 – МУЗИЧНА програма:
– “Гармата”
– Василь Прозоров (ех-ТОЛ, ПНД)
– “Чумацький Шлях”
– “Фіолет”
– Romax і Макс Міщенко
23:00 Холодноярська ватра – закриття фестивалю.
Вхід - безкоштовний, проте організатори організували збір на підтримку підрозділів, в яких служать члени оргкомітету фестивалю: 56 маріупольської бригади, 118 Черкаської ТРО і “Карпатської Січі”.
"Окрім цього між виступами гуртів на акустиці буде проходити аукціон, де ви зможете придбати унікальні лоти", - зазначили організатори.
У інтерв'ю для "18000: новини Черкас" голова оргкомітету фестивалю Зоя Бойченко розповіла, що у війні з Росією загинули незмінний ведучий фестивалю, поет Юрій Руф та один з членів оргкомітету, волонтер Павло Собко, крім того, частина оргкомітету перебуває в зоні бойових дій на Донеччині, тому рішення про відновлення заходу було непростим.
"Військові, з якими ми спілкуємось, всі кажуть, що хочуть приїхати, бо зараз почали давати відпустки, і це дуже гарна нагода взяти сім’ю, відпочити, поспілкуватися, обмінятися досвідом, згадати побратимів, яких вже не побачимо, бо вони загинули на фронті. І тому нам є в ім’я кого це робити, і є для кого робити. І, звісно, гуртуватися для майбутньої нашої перемоги", - розповідає Бойченко.
Цьогоріч на фестивалі приділили велику увагу військовослужбовцям: на гутірках будуть представники реабілітаційних центрів, які розповідатимуть, чим можуть допомогти: починаючи від психологічної допомоги до боротьби з фантомними болями, яких можуть зазнавати військові з ампутаціями.
Крім того, на фестивалі будуть речники держустанов, що працюють з ветеранами, зокрема, Український ветеранський фонд. Вони розповідатимуть про можливості для ветеранів: програми, які допоможуть відкрити власну справу, самореалізацію через гранти та соціалізацію.
"Тут спікери можуть знайти свою цільову аудиторію, а військові їх, бо Український ветеранський фонд – молода установа, яка зараз активно працює. Ми показуємо можливості, бо це може для когось стати поштовхом, почати свою справу", - наголошує голова оргкомітету.
Бойченко зазначила, що організатори подбали для місце для ночівлі: у лісі базуватиметься наметове містечко, у якому будуть засоби для особистої гігієни та фудкорт. А для тих, хто не зможе, приїхати радіо "Армія FM" вестиме трансляцію усього фестивалю.
Довідка
Фестиваль "Холодний Яр" започаткували у 2015 році. Його проводять щорічно.
Винятками стали 2020 рік, тоді його скасували через карантинні обмеження, та 2022 рік - фестиваль не відбувся через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Наприкінці літа, 26 та 27 серпня, у селі Моринці, що на Черкащині, увосьме відбудеться мистецький фестиваль Тараса Шевченка “Ше.Fest 2023”. Організатори вирішили провести подію, але відмовитись від великої розважальної частини та збирати донати на ЗСУ.
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