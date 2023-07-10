Як повідомляють організатори, гасло цьогорічного фестивалю - “Шевченко чинить опір”, оскільки третина оргкомітету нині на війні, зокрема і сам очільник “Ше.Fest” Дмитро Колоша. Оргкомітет вирішив провести подію, але відмовитись від великої розважальної частини та збирати донати на ЗСУ.

“Нам дуже легко відмовитися від суто розважальних елементів, таких як концерт на музичній сцені чи Ше.GAMES, адже ці речі завжди були приємним бонусом до фестивалю, а не його суттю. Все найбільш цінне, що є в Ше.Fest, залишиться: атмосфера, видатні особистості, унікальна локація, талановиті митці та українська культура без шароварщини та русифікації. А це 99% проєкту”, — розповідає режисер фестивалю Олександр Висоцький.

Всі виступи будуть волонтерськими. Команда фестивалю прагне провести подію з мінімальним ресурсом для поціновувачів Шевченка та постійних відвідувачів, максимально присвятити всі події темам війни: підтримці військовим, сім’ям військовослужбовців та вимушеним переселенцям і тим, хто постраждав у зв'язку із воєнними діями Росії.

"Поки нація б'ється, зокрема воюють члени нашої команди, ми продовжуємо робити своє, бо Шевченко — це теж зброя”, – коментує режисер.

Під час фестивалю, вхід на який вільний, планується збір донатів на підтримку військових на передовій для закупівлі важливих для перемоги гаджетів, які наближать виконання шевченківського “Заповіту”.

Еспресо — генеральний інформаційний партнер фестивалю “Ше.Fest”.

“Ше.Fest” — це щорічний мистецький фестиваль, присвячений пам’яті та творчості Шевченка та Україні, який відбувається на малій батьківщині поета. Протягом двох днів на фестивалі працює понад 10 локацій, де різними формами подачі відвідувачі ближче знайомляться із Шевченком. Подія пропагує здоровий спосіб життя, під час фестивалю заборонено вживати алкогольні напої.