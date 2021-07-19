На Черкащині сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів: є загиблий

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Черкащини.



Після отримання повідомлення, на місце події прибув черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини, який провів роботи по розмивання паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини.



Внаслідок ДТП 1 особа загинула.



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