На Черкащині сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів: є загиблий
18 липня на автодорозі Н-08 «Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя», поблизу села Софіївка, Золотоніського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох легкових автомобілів AUDI, Volvo, BMW та NISSAN
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Черкащини.
Після отримання повідомлення, на місце події прибув черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини, який провів роботи по розмивання паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини.
Внаслідок ДТП 1 особа загинула.
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