На Черкащині відбудеться зміна відключення у двох чергах жовтого графіка

Про це повідомив у себе в telegram-каналі Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

Повідомляється, що відтак із 4 грудня по області він діятиме вже в такому режимі:

1 черга:

03:00-06:00

09:00-12:00

15:00-18:00

21:00-24:00

2 черга:

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00-15:00

18:00-21:00

"Потреба в заощадженні електроенергії залишається надважливим завданням", - додається.

28 листопада мер Києва сказав, як функціонуватиме метро у разі тривалого блекауту.

1 грудня гендиректор ДТЕК повідомив, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.

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