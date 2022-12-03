На Черкащині відбудеться зміна відключення у двох чергах жовтого графіка
У ніч із суботи на неділю, 4 грудня, відбудеться зміна годин відключення у двох чергах жовтого графіка
Про це повідомив у себе в telegram-каналі Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець
Повідомляється, що відтак із 4 грудня по області він діятиме вже в такому режимі:
1 черга:
03:00-06:00
09:00-12:00
15:00-18:00
21:00-24:00
2 черга:
00:00-03:00
06:00-09:00
12:00-15:00
18:00-21:00
"Потреба в заощадженні електроенергії залишається надважливим завданням", - додається.
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