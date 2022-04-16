На Чернігівщині дозволили продавати алкоголь
У Чернігівській області скасували заборону на продаж алкогольних напоїв, яка діяла з 26 лютого
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Зазначається, що рішення прийняли через деокупацію області.
"Пом'якшення обмежень пов'язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі", - йдеться у повідомленні.
Однак, за потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю.
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