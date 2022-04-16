На Чернігівщині дозволили продавати алкоголь

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Зазначається, що рішення прийняли через деокупацію області.



"Пом'якшення обмежень пов'язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Однак, за потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю.



