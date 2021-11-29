На Чернігівщині під час полювання вистрілили в поліцейського: він помер у лікарні

Про це повідомляє пресцентр поліції Чернігівської області.



Інформація про вогнепальне поранення 37-річного інспектора відділу реагування патрульної поліції надійшла правоохоронцям близько опівдня 28 листопада.



Поліцейського було поранено у мисливськиї угіддях Чернігівського району



У поліції зазначили, що чоловік перебував на полюванні в неробочій час у цивільному одязі. Разом із ним на полюванні були троє друзів.



За попередніми даними, під час полювання 39-річний мисливець вистрілив у бік тварини, але випадково влучив у поліцейського.



ДБР з'ясовує обставини інциденту в межах провадження за ст. 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність). Стрільцеві загрожує обмеження або позбавлення волі на термін від трьох до п'яти років.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb