На Чернігівщині Сили спротиву захопили трофейну російську бронетехніку, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



"Сили Спротиву Чернігівської області в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для потреб Збройних Сил України. Пошуки продовжуються", - ідеться в заяві.



За інформацією місцевих мешканців, окупанти швидко передислоковувалися та залишили в навколишніх лісах багато корисного для ЗСУ.



Генштаб закликав українців бути обережним, адже місцевість або кинута російська техніка можуть бути заміновані.



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