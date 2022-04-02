На Чернігівщині Сили спротиву захопили трофейну російську бронетехніку, - Генштаб ЗСУ
У Шестовиці на Чернігівщині Сили спротиву захопили для ЗСУ російську бронетехніку, кинуту окупантами під час передислокації
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Сили Спротиву Чернігівської області в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для потреб Збройних Сил України. Пошуки продовжуються", - ідеться в заяві.
За інформацією місцевих мешканців, окупанти швидко передислоковувалися та залишили в навколишніх лісах багато корисного для ЗСУ.
Генштаб закликав українців бути обережним, адже місцевість або кинута російська техніка можуть бути заміновані.
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