На Чернігівщині станом на 28 квітня аграрії засіяли 70,6 тис. гектарів землі, - ОДА

Про це повідомляє голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус.



За попередніми даними, на Чернігівщині продовжують посів ярих культур. За словами Чауса, станом на 28 квітня було засіяно 70,6 тисячі гектарів землі.



Зокрема:

ярою пшеницею — 8200 га;

ярим ячменем — 11300 га;

вівсом — 8200 га;

горохом — 2100 га;

просом — 2100 га;

кукурудзою — 12600 га;

цукровим буряком — 900 га;

соняшником — 18900 га;

картоплею — 6300 га.

Голова ОДА також зазначає, що цьогоріч планується засіяти близько 700 тис. гектарів землі.

Крім того, посівна кампанія в Чернігівській області дещо затримається через розмінування звільнених населених пунктів.