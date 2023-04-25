Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Під час пошуково-рятувальної операції виявлені два тіла військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області.

Нагадаємо, 24 квітня човен з п'ятьма прикордонниками перекинувся під час руху притокою річки Дніпро.

"За попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. Унаслідок пригоди загинуло двоє військовослужбовців", - пише пресслужба.

Повідомляється, що провадження відкрито за ознаками порушення правил кораблеводіння.

Слідство призначило низку експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків.

Нині у кримінальному провадженні нікого не затримали, про підозру також не повідомляли.