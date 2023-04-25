На Чернігівщині у річці Дніпро знайшли тіла двох прикордонників: ДБР розслідує загибель
Правоохоронці розслідують загибель двох прикордонників у річці Дніпро на Чернігівщині, човен яких перевернувся
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Під час пошуково-рятувальної операції виявлені два тіла військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області.
Нагадаємо, 24 квітня човен з п'ятьма прикордонниками перекинувся під час руху притокою річки Дніпро.
"За попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. Унаслідок пригоди загинуло двоє військовослужбовців", - пише пресслужба.
Повідомляється, що провадження відкрито за ознаками порушення правил кораблеводіння.
Слідство призначило низку експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків.
Нині у кримінальному провадженні нікого не затримали, про підозру також не повідомляли.
- Станом на ранок 24 квітня повідомлялося, що в Чернігівській області перевернувся човен, де перебувало п'ятеро чоловіків, двох шукали.
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