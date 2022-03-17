На Чернігівщині українське військо розбило групу окупантів, захоплена ракетна система "Ураган"

Про це повідомило оперативне командування "Північ" у Facebook.



"Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили", - заявили у командуванні.



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