На Чернігівщині українське військо розбило групу окупантів, захоплена ракетна система "Ураган"
У Чернігівській області українські сили опору знищили групу росіян
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у Facebook.
"Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили", - заявили у командуванні.
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