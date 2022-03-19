На Чернігівщині українські військові знищили дві батареї російської артилерії

Про це повідомило оперативне командування "Північ".



"Сьогодні 2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 "МСТА-С"", - ідеться в заяві.



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