На Чернігівщині українські військові знищили дві батареї російської артилерії
На Чернігівщині ЗСУ знищили батареї РСЗВ "Ураган" і артилерійських установок 2С19 "МСТА-С"
Про це повідомило оперативне командування "Північ".
"Сьогодні 2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 "МСТА-С"", - ідеться в заяві.
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