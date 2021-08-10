На Чернігівщині виявили 10 випадків "Дельта" штаму COVID-19, - голова ОДА

Про це повідомив голова ОДА В'ячеслав Чаус у Facebook.



"Є підтверджена інформація від референс-лабораторії Києва щодо виявлених 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 "Дельта" в Чернігівській області", - написав він.



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Чаус додав, що подальший план дій обговорено під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС.



"Наразі ситуація під контролем. Однак, це чергове нагадування про те, що розслаблятися зарано.

Тому, прошу: вакцинація (доступна всім і кожному) - масковий режим - дистанція - здоровий глузд", - закликав Чаус.



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За його словами, у області працює 152 пункти щеплення та 17 центрів масової вакцинації.



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