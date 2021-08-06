На Дніпропетровщині виявили три випадки Дельта-штаму COVID-19

Про це повідомила заввідділом організації епідеміологічних досліджень ДУ "Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ" Олена Кузьменко, передає видання "Мост".

"Третій тиждень у Дніпропетровській області спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус", - сказала вона.



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Випадки штаму були зафіксовані в Солонянському районі та Нікополі.