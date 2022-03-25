Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією На Чернігівщині ЗСУ знищили колону російської техніки

На Чернігівщині ЗСУ знищили колону російської техніки

25 березня, 2022 п'ятниця
13:17
війна з Росією ЗСУ знищили колону російської техніки

На Чернігівщині українські військові знищили бронемашини окупантів

Про це заявило Оперативне командування "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога. Їхні броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі", - ідеться в повідомленні.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЗСУ
українські військові
Чернігівщина
окупанти
бронемашини
російська техніка
Читайте також:
Роман Абрамович
23 березня, 2022 середа
Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Абрамовича, - WSJ
збили російський Мі-35
24 березня, 2022 четвер
ЗСУ збили російський Мі-35, - Міноборони
Володимир Огризко
23 березня, 2022 середа
Путіна зупинить будь-яке рішення НАТО про оборону України. Імовірність фізичного знищення агресора мізерна, - Огризко
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.18
    Продаж 33.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 березня
14:11
Україна досягла з Росією порозуміння у 4 з 6 тем, які викликали розбіжності на переговорах, - Ердоган
14:07
NFT-музей
В Україні з'явився перший NFT-музей
14:06
КНДР заявила, що розробила нову міжконтинентальну ракету для стримування США
14:01
Українські біженці, які прибувають до Шотландії, можуть отримати безкоштовну медичну допомогу та соціальні пільги
13:58
Ексмер Ізюма Божков, два депутати і експравоохоронець надають окупантам дані про ЗСУ, ТрО, активістів і підприємців, - мер Марченко
13:56
Польща, Словенія та Чехія запропонували план порятунку України з 10 пунктів
13:54
Росія нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря, – Генштаб
13:50
Російська еліта прагне відхреститися від рішень щодо війни проти України, - Подоляк
13:35
снайпер росія
У Славутичі заборонили пересуватися містом через снайперів
13:34
Євген Лавренчук
Суд Італії звільнив з-під варти українського режисера Лавренчука, - Денісова
13:27
Матеуш Моравецький
Прем'єр Польщі назвав країни, які проти ембарго ЄС на російські нафту та газ
13:20
Міжнародний союз електрозв’язку допоможе Україні відновити електромережі
13:19
Пентагон
Росія стає тягарем для Китаю після вторгнення в Україну, - Пентагон
13:19
YouTube
У Білорусі можуть заблокувати Youtube та інші соціальні мережі
13:08
Інфографіка
українська мова
83% українців виступають за те, щоб українська залишалася єдиною державною мовою, – опитування
13:07
українські діти переселенці
Деякі категорії дітей, котрі виїхали з України через війну, мають стати на консульський облік, - Офіс президента
13:02
Нагірний Карабах: Вірменія заявила про наступ Азербайджану і попросила допомоги у РФ
13:02
інвалідність біженці
До Великої Британії прибули перші біженці з України
12:54
Розвідка опублікувала імена 667 військових з Чечні, які скоюють злочини проти українців
12:44
Петер Сійярто
"Маємо триматися далі від цієї війни": Сійярто відкинув критику Зеленського щодо блокування санкцій проти РФ і транзиту зброї для України
12:32
скраплений газ
США та ЄС домовилися про постачання до Європи більшого обсягу скрапленого газу, щоб зменшити залежність від РФ
12:27
Окупанти поширюють провокації про начебто сепаратистські плани країн-союзниць України
12:21
Анатолій Шарій
Проросійського пропагандиста Шарія виявили в Іспанії, з ним поспілкувалися українські активісти
12:20
У Новотроїцькому на Херсонщині люди вийшли на мітинг за Україну
12:15
Азов
Уночі полк "Азов" знищив п'ять російських вантажівок, дві БМД і понад 20 окупантів
12:02
Джеймі Флай
Джеймі Флай: Нас дуже тішить те, що щоденні випуски Радіо Свобода тепер транслюватимуться на Еспресо
12:02
Клаус Йоханніс
Румунія виступила проти санкцій щодо РФ у сфері енергетики
12:02
Потяг
Укрзалізниця призначила на 25 березня додатковий евакуаційний рейс з Дніпра до Львова
11:57
Юлія Чичеріна
МВС оголосило російській співачці Чичеріній підозру в посяганні на територіальну цілісність України
11:53
транспортні санкції
Україна запропонувала ЄС повністю заблокувати наземне та морське сполучення з РФ
11:43
лікарня обстріл
У Харкові окупанти обстріляли поліклініку, загинуло 4 людини
11:37
Ув'язнення від 10 років: ДСНС нагадала паліям сухої трави, що підпали в умовах війни вважаються диверсією
11:36
Ексклюзив
Валерій Чалий
Третя світова вже йде. Путін вірить у слабкий Захід, який не дасть відповіді, але агресор дуже помиляється, - Чалий
11:29
Ексклюзив
Віктор Орбан
Віталій Портников: Орбан ганьбить угорський народ
11:28
колаборант диверсант
За час війни СБУ затримала понад 350 ворожих ДРГ
11:27
обстріл
Росія вночі двічі обстріляла аеропорт у Харкові, - голова ОВА
11:16
втрати ворога
РФ втратила близько 16100 військових, 1625 бронемашин, 561 танк, 291 систему артилерії, 125 гелікоптерів і 115 літаків, - Генштаб ЗСУ
11:11
У Маріуполі окупанти відкрили штаб путінської партії "Єдина Росія", - міськрада
11:04
Драмтеатр Маріуполя
Близько 300 людей імовірно загинуло в Драмтеатрі Маріуполя внаслідок російського бомбардування, – міськрада
11:02
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Репресії проти кримськотатарського народу посилились на фоні збільшення військової присутності росіян в Криму, - Чубаров
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV