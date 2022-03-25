На Чернігівщині ЗСУ знищили колону російської техніки
На Чернігівщині українські військові знищили бронемашини окупантів
Про це заявило Оперативне командування "Північ".
"Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога. Їхні броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі", - ідеться в повідомленні.
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