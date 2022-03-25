На Чернігівщині ЗСУ знищили колону російської техніки

Про це заявило Оперативне командування "Північ".



"Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога. Їхні броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі", - ідеться в повідомленні.



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