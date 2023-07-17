На честь прем'єри фільму "Барбі" Google запустив у пошуковику гру-"пасхалку"
На честь прем'єри фільму "Барбі" Google запустив у пошуковику гру-"пасхалку" - якщо забити у пошук окремі слова, сторінка стає рожевою
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Якщо користувач напише у пошуку слово "Барбі" або ж імена акторів, що грають головні ролі, - Марго Роббі та Раяна Гослінга, то сторінка стане рожевою, а також на ній з'являться зірки та салюти. Запити працюють як англійською, так і українською мовами.
Сама прем'єра стрічки в Україні відбудеться 20 липня. У ній Марго Роббі зіграє головну героїню, Барбі, а Раян Гослінг - її коханого, Кена.
- 5 квітня Warner Bros. Pictures опублікувала другий тизер-трейлер фільму "Барбі".
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