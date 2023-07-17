На честь прем'єри фільму "Барбі" Google запустив у пошуковику гру-"пасхалку"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Якщо користувач напише у пошуку слово "Барбі" або ж імена акторів, що грають головні ролі, - Марго Роббі та Раяна Гослінга, то сторінка стане рожевою, а також на ній з'являться зірки та салюти. Запити працюють як англійською, так і українською мовами.

Сама прем'єра стрічки в Україні відбудеться 20 липня. У ній Марго Роббі зіграє головну героїню, Барбі, а Раян Гослінг - її коханого, Кена.