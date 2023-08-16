На честь зірки "Індіани Джонса" та "Зоряних воєн" Гаррісона Форда назвали новий вид змій
На честь американського актора Гаррісона Форда, який відомий ролями у культових фільмах "Індіана Джонс" та "Зоряні війни", назвали новий вид змій, знайдений в Перу
Про це інформує BBC.
Новий вид змій отримав назву Tachymenoides harrisonfordi. Його відкрили дослідники з Перу та США у перуанському національному парку Отіші.
Tachymenoides harrisonfordi - це невеличка змія, довжина якої у дорослому віці становить лише 40,6 см. Вона не є небезпечною для людини.
"Ці вчені продовжують називати на мою честь тварин, але завжди тих, які лякають дітей. Я не розумію. Я проводжу свій вільний час за вишиванням хрестиком. Я співаю колискові своїм кущам базиліку, щоб вони не боялися ночі", - прокоментував актор.
Вказано, що раніше ім'ям актора було названо також вид мурах (Pheidole harrisonfordi) та павуків (Calponia harrisonfordi).
- Раніше учені назвали новий вид метеликів на честь лиходія Саурона з романів "Володар перснів" англійського письменника Джона Р. Р. Толкіна. Метеликів назвали на честь Саурона тому, що чорні кільця на їхніх помаранчевих крилах нагадують всевидяче око, описане в романах Толкіна.
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