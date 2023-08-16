Про це інформує BBC.

Новий вид змій отримав назву Tachymenoides harrisonfordi. Його відкрили дослідники з Перу та США у перуанському національному парку Отіші.

Tachymenoides harrisonfordi - це невеличка змія, довжина якої у дорослому віці становить лише 40,6 см. Вона не є небезпечною для людини.

"Ці вчені продовжують називати на мою честь тварин, але завжди тих, які лякають дітей. Я не розумію. Я проводжу свій вільний час за вишиванням хрестиком. Я співаю колискові своїм кущам базиліку, щоб вони не боялися ночі", - прокоментував актор.

Вказано, що раніше ім'ям актора було названо також вид мурах (Pheidole harrisonfordi) та павуків (Calponia harrisonfordi).