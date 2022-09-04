На чолі Росгвардії Кадиров фактично стане гауляйтером окупованих територій України, - політолог Смолій
За словами політичного експерта Андрія Смолія, підконтрольний Росії керівник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров готується стати начальником "охоронки" Росії та гауляйтером тимчасово окупованих територій України
Про це він повідомив у телеграмі.
"Голова Чечні Кадиров заявив про свій намір покинути посаду, яку він обіймав 15 років. Каже, що вже старий. Насправді ж, він намагається скористатися безпорадністю силовиків у Москві, перетворившись на керівника федерального рівня. Як пише низка російських ЗМІ, йому підготували місце головнокомандувача Росгвардії, - пише Смолій.
Як пояснює Смолій, Російська гвардія – це, по суті, внутрішні війська РФ, які можуть займатись як "зачищенням" вже окупованих територій, так і контролем ситуації на території Росії.
"Фактично, Кадиров буде головним воєнним поліцаєм країни, арештовуватиме неугодних, розганятиме мітинги та привчатиме мешканців тимчасово окупованих територій України "любити" "руській мір", - пише Смолій.
Теперішній керівник Росгвардії Віктор Золотов прагне зайняти місце міністра оборони замість Сєргєя Шойгу, який впав у немилість на тлі провалів російської армії в Україні.
"Кадиров та його посіпаки – погані вояки, але схильні до жорстокості. Опонентів Кадирова часто вбивали, в Чечні катування та викрадення – буденність. Очевидно, саме цю практику Путін прагне поширити на всю Росію в період, коли антивоєнні, антикремлівські настрої та соціальні протести зростатимуть", - йдеться у повідомленні.
На думку політичного експерта, в Росії загострюється боротьба між силовиками.
"На відміну від Золотова, Шойгу та інших, у Кадирова є власне військо ТікТок вояків. Загрозу цього добре розуміють в Кремлі. До речі, існує невеличка ймовірність, що фантазії про федеральну владу так ними й залишаться, – в разі, якщо Путін отямиться та не ризикне давати мавпі гранату", - додав він.
Також зазначається, що Кадиров намагається отримати статус представника всіх мусульман у РФ (близько 15 млн осіб).
"Після заборони судом перекладу збірників хадисів (висловлювань пророка Мухамеда), Кадиров публічно натякнув, що мусульман в РФ ображати не можна, бо вони воюють проти українців, а можуть цього і не робити", - зауважив Смолій.
- Підконтрольний Росії керівник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров у суботу, 3 вересня 2022 року, заявив, що почав думати про звільнення з посади.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе