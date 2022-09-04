English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На чолі Росгвардії Кадиров фактично стане гауляйтером окупованих територій України, - політолог Смолій

На чолі Росгвардії Кадиров фактично стане гауляйтером окупованих територій України, - політолог Смолій

4 вересня, 2022 неділя
16:40
війна з Росією Рамзан Кадиров

За словами політичного експерта Андрія Смолія, підконтрольний Росії керівник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров готується стати начальником "охоронки" Росії та гауляйтером тимчасово окупованих територій України

Про це він повідомив у телеграмі.

"Голова Чечні Кадиров заявив про свій намір покинути посаду, яку він обіймав 15 років. Каже, що вже старий. Насправді ж, він намагається скористатися безпорадністю силовиків у Москві, перетворившись на керівника федерального рівня. Як пише низка російських ЗМІ, йому підготували місце головнокомандувача Росгвардії, - пише Смолій.

Як пояснює Смолій, Російська гвардія – це, по суті, внутрішні війська РФ, які можуть займатись як "зачищенням" вже окупованих територій, так і контролем ситуації на території Росії.

"Фактично, Кадиров буде головним воєнним поліцаєм країни, арештовуватиме неугодних, розганятиме мітинги та привчатиме мешканців тимчасово окупованих територій України "любити" "руській мір", - пише Смолій.

Теперішній керівник Росгвардії Віктор Золотов прагне зайняти місце міністра оборони замість Сєргєя Шойгу, який впав у немилість на тлі провалів російської армії в Україні.

"Кадиров та його посіпаки – погані вояки, але схильні до жорстокості. Опонентів Кадирова часто вбивали, в Чечні катування та викрадення – буденність. Очевидно, саме цю практику Путін прагне поширити на всю Росію в період, коли антивоєнні, антикремлівські настрої та соціальні протести зростатимуть", - йдеться у повідомленні.

На думку політичного експерта, в Росії загострюється боротьба між силовиками.

"На відміну від Золотова, Шойгу та інших, у Кадирова є власне військо ТікТок вояків. Загрозу цього добре розуміють в Кремлі. До речі, існує невеличка ймовірність, що фантазії про федеральну владу так ними й залишаться, – в разі, якщо Путін отямиться та не ризикне давати мавпі гранату", - додав він.

Також зазначається, що Кадиров намагається отримати статус представника всіх мусульман у РФ (близько 15 млн осіб).

"Після заборони судом перекладу збірників хадисів (висловлювань пророка Мухамеда), Кадиров публічно натякнув, що мусульман в РФ ображати не можна, бо вони воюють проти українців, а можуть цього і не робити", - зауважив Смолій.

  • Підконтрольний Росії керівник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров у суботу, 3 вересня 2022 року, заявив, що почав думати про звільнення з посади.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 

Світ
Україна
Росія
Рамзан Кадиров
Чечня
окуповані території
окупанти
Читайте також:
3 вересня, 2022 субота
Шредер заявив, що ідея Зеленського повернути Крим військовим шляхом позбавлена сенсу
Рамзан Кадыров
3 вересня, 2022 субота
"Поки мене не вигнали": Кадиров йде у "безстрокову відпустку"
хімічна атака дим смог
3 вересня, 2022 субота
На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин, - боєць батальйону "Свобода" Рубан
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 39.29
    Продаж 40.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
4 вересня
17:27
Ексклюзив
Полонений
На сьогодні повернуто з полону майже 600 людей, - керівник Національного інформбюро Смирнов
17:25
Китай узяв в заручники резервні $100 млрд Росії, - The Moscow Times
17:21
військові жінки
Після 1 жовтня узяті на військовий облік жінки не зможуть вільно виїздити за кордон
17:06
З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден української агропродукції
З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден з 282,5 тис. тонн української агропродукції
17:02
Олександр Тюкін
В Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
17:01
Олексій Пащенко
В Україні ліквідували капітана армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
16:59
Ексклюзив
Leopard 1А5
Німецькі військові дуже сильно опираються постачанню зброї Україні, - аналітик DW
16:14
Дмитро Медведєв
Медведєв назвав Німеччину "ворогом Росії"
16:08
Кая Каллас
Світ повинен продовжувати ізолювати Росію і посилювати санкції, - прем’єрка Естонії
15:50
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі висунув новий ультиматум Усику
15:37
Іван Брилін
"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського капітана, - офіцер ЗСУ Штефан
15:34
Дні жалоби
У Кам'янці-Подільському оголосили триденну жалобу
15:29
В уряді назвали кількість крилатих ракет, які РФ випустила по Україні
15:20
Зеленський
Зеленський з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн обговорили виділення наступного траншу макрофінансової допомоги Україні від ЄС
15:19
Ексклюзив
путін путлер
Якщо Путіну зараз не вдасться мобілізувати достатньо мʼяса, війна закінчиться швидше, - військовий експерт Притула
15:13
У Дніпрі відкрили розмовні клуби з вивчення української мови
У Дніпрі відкрили розмовні клуби з вивчення української мови
15:10
Ексклюзив
російські війська окупанти
Армія РФ деградує й скочується до рівня Другої світової війни, - військовий експерт Притула
14:55
Ексклюзив
карта бойових дій Південь Херсон
На Півдні залишається 20 тис. російських військових, які перебувають в оперативному оточенні, - офіцер ЗСУ Березовець
14:46
На фото Володимир Зеленський
Зеленський відповів на петицію про легалізацію порно
14:45
На фото Зеленський і Джонсон
Зеленський розповів про дзвінок Джонсона у перші години після вторгнення РФ
14:07
Зруйнований музей Григорія Сковороди
Росія за пів року вторгнення скоїла 500 злочинів проти культурної спадщини України, - Мінкульт
13:52
Петро Порошенко
Треба назавжди відбити у Путіна бажання використовувати атомні станції для тероризму, - Порошенко
13:48
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Усик розповів, з ким хоче провести бій окрім Ф'юрі
13:29
Ярослав Железняк
ВР може розглянути два законопроєкти щодо подвійного громадянства в Україні вже найближчого тижня, - нардеп Железняк
13:28
У Маріуполі окупанти не прибирають тіла загиблих з-під завалів будинків, їх гризуть собаки, - радник мера
13:27
Свято-Миколаївський собор УПЦ (МП). Горішні Плавні
Настоятель собору УПЦ (МП) у Горішніх Плавнях переконував мати вбитого росіянами воїна, що йде не війна, а "спецоперація", - ЗМІ
13:14
Ексклюзив
карта бойових дій Донбас
На Східному напрямку у ворога зменшилась кількість піхоти, - лейтенант Нацгвардії Назаренко
13:12
Олаф Шольц
Німецька парламентська коаліція погодила третій пакет допомоги населенню на 65 млрд євро
13:05
Денис Шмигаль та Франц-Вальтер Штайнмаєр (праворуч)
Цього тижня Україна отримає від ЄС транш у 5 млрд євро, - Шмигаль
12:51
осінь
Прогноз погоди від Діденко: українців очікує сонячний початок тижня без дощів
12:48
Очаків. Ілюстративне зображення
"Не добрий ранок в Очакові": рашистами знищено декілька тисяч тон зерна
12:41
Барак Обама
Колишній президент США Обама отримав телевізійну премію "Еммі"
12:41
Микола Княжицький
Микола Княжицький: "Відповідальні українці повинні зробити все, щоби подолати колоніальну свідомість, бо вона стала інструментом гібридної війни"
12:21
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
"Як бомжі": окупант поскаржився на погане забезпечення нових підрозділів, - перехоплення ГУР
12:01
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Лікарні, школи, готель і музей: Кім розповів, куди влучили ворожі ракети на Миколаївщині
11:48
Путін
Путін може відмовитися від участі у саміті G20 через побоювання про безпеку
11:37
збиті ракети
Цієї доби ворог випустив понад 10 ракет по Україні, дві з них збила наша система ППО
11:26
nord stream 1 Північний потік газ
У ЄС заявили про готовність до повного припинення постачання газу з РФ
11:24
Мелітополь
Загарбники планують здійснити провокації у школах Мелітополя, - Іван Федоров
10:57
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі підхопився з трибун та нокаутував реслера під час шоу в Британії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV