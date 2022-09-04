Про це він повідомив у телеграмі.

"Голова Чечні Кадиров заявив про свій намір покинути посаду, яку він обіймав 15 років. Каже, що вже старий. Насправді ж, він намагається скористатися безпорадністю силовиків у Москві, перетворившись на керівника федерального рівня. Як пише низка російських ЗМІ, йому підготували місце головнокомандувача Росгвардії, - пише Смолій.

Як пояснює Смолій, Російська гвардія – це, по суті, внутрішні війська РФ, які можуть займатись як "зачищенням" вже окупованих територій, так і контролем ситуації на території Росії.

"Фактично, Кадиров буде головним воєнним поліцаєм країни, арештовуватиме неугодних, розганятиме мітинги та привчатиме мешканців тимчасово окупованих територій України "любити" "руській мір", - пише Смолій.

Теперішній керівник Росгвардії Віктор Золотов прагне зайняти місце міністра оборони замість Сєргєя Шойгу, який впав у немилість на тлі провалів російської армії в Україні.

"Кадиров та його посіпаки – погані вояки, але схильні до жорстокості. Опонентів Кадирова часто вбивали, в Чечні катування та викрадення – буденність. Очевидно, саме цю практику Путін прагне поширити на всю Росію в період, коли антивоєнні, антикремлівські настрої та соціальні протести зростатимуть", - йдеться у повідомленні.

На думку політичного експерта, в Росії загострюється боротьба між силовиками.

"На відміну від Золотова, Шойгу та інших, у Кадирова є власне військо ТікТок вояків. Загрозу цього добре розуміють в Кремлі. До речі, існує невеличка ймовірність, що фантазії про федеральну владу так ними й залишаться, – в разі, якщо Путін отямиться та не ризикне давати мавпі гранату", - додав він.

Також зазначається, що Кадиров намагається отримати статус представника всіх мусульман у РФ (близько 15 млн осіб).

"Після заборони судом перекладу збірників хадисів (висловлювань пророка Мухамеда), Кадиров публічно натякнув, що мусульман в РФ ображати не можна, бо вони воюють проти українців, а можуть цього і не робити", - зауважив Смолій.

Підконтрольний Росії керівник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров у суботу, 3 вересня 2022 року, заявив, що почав думати про звільнення з посади.

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