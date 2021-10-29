На чотирьох - 56 років ув’язнення: у РФ винесли вироки групі кримськотатарських політв'язнів
У Російській Федерації суд виніс вироки чотирьом кримським татарам, яких звинуватили в тероризмі
Про це повідомила у Telegram омбудсмен Людмила Денісова.
"56 років позбавлення волі на чотирьох", - написала омбудсмен.
Вона зазначила, що вироки винесли щодо учасників так званої "третьої бахчисарайської групи".
"Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров - 17 років, Осман Сейтумеров - 14 років, Рустем Сейтмеметов - 13 років, Амет Сулейманов - 12 років", - написала Денісова.
За її словами, все звинувачення зводилося до свідчень двох таємних свідків ФСБ.
Денісова зауважила, що один із засуджених - Амет Сулейманов - має інвалідність і потребує регулярного медичного догляду, оскільки має проблеми з серцем.
"Засуджую незаконний вирок щодо громадян України. Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основних свобод і Загальну декларацію прав людини", - вона.
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