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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога були безуспішні, на окупованій Донеччині планують залучити до бойових дій студентів ЗВО, - Генштаб ЗСУ

На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога були безуспішні, на окупованій Донеччині планують залучити до бойових дій студентів ЗВО, - Генштаб ЗСУ

19 травня, 2022 четвер
07:33
війна з Росією окупанти

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на території України.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Із артилерії та мінометів ворог здійснив обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна. Продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомоги безпілотників на зазначеному напрямку.  

На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Відзначається задіяння противником диверсійно-розвідувальних груп.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. За підтримки артилерії вів бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха, успіху не має, на окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію з метою руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з метою  покращення тактичного положення. Намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Юр’ївка, зазнав втрат та відступив. За результатами штурмових дій в районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське успіху не мав.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно вів наступ в районі населеного пункту Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не проводив. Вогнем реактивної та ствольної артилерії і мінометів уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.

Зазначається, що в районі населеного пункту Олександрівка, з метою поповнення втрат 107 стрілецького батальйону, що склали понад 50%, прибуло поповнення у кількості 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку.

На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Ворог здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка.

На Бесарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.

За відсутністю мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти.

За попередню добу, 18 травня, підрозділи зенітних ракетних військ знищили один літак та крилату ракету. Ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по скупченню ворожої техніки, за попередніми даними знищено близько 20 броньованих машин, боєприпаси та особовий склад.

"На Донецькому та Луганському напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, сімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника", - йдеться в повідомленні.

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студенти
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