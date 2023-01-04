На деокупованій Харківщині в ліцеї виявили понад 500 російських підручників

Про це поінформували в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що 4 січня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та слідчі поліції перевірили ліцей у смт Великий Бурлук.

Так, правоохоронці встановили, що окупаційна "влада" хотіла організувати навчальний процес у закладах за російською програмою.

"У ліцеї правоохоронці вилучили понад 500 російських підручників, навчальних посібників для учнів 1-11 класів та заяви на вступ до навчального закладу", - мовиться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, 3 грудня Центр національного спротиву повідомив, що окупанти привезли до Мелітополя дагестанських учителів. Мотивують працівників освіти підвищеними зарплатами та пільгами учасників бойових дій. Натомість вони мають зменшити дефіцит кадрів та просувати російську пропаганду в школах.

На тимчасово окупованих територіях росіяни шукають дітей, які вчаться в українських онлайн-школах. За даними Центру національного спротиву, загарбники також прагнуть занурити школярів у світ "русского міра", адже їхні навчальні програми "мають суто пропагандистський характер".

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