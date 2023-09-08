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На ділянці Роботине - Новопрокопівка окупанти намагаються створити загрозу з флангів,- Згурець

8 вересня, 2023 п'ятниця
09:49
Відео Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

На напрямку Роботине противник перекинув дві десантно-штурмові дивізії. Окупанти намагаються створити загрозу дій з флангів для просування сил ЗСУ

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми говоримо про напрямок Роботине, зараз противник перекинув дві десантно-штурмові дивізії. Полки однієї з дивізій сіли на ділянку від Роботиного до Новопрокопівки по цій найбільш захищеній трасі. Деякі полки розкинуті в сторону Копані, в сторону Вербового. Тобто, фактично, намагаються створити загрозу дій з флангів на просування наших сил", - розповів Згурець.

Проте, як наголосив експерт, у нас є достатня кількість сил, які зараз діють і в центральній частині. Потенціал наших сил на цих ділянках достатньо значний. ЗСУ завдяки артилерії, яка зараз активно використовується, мінімізували спроби росіян накопичитися там, створити загрози на флангах.

"Тому, в першу чергу, ми маємо говорити про активну роботу нашої артилерії на цих ділянках, аби не дати можливостей противнику створити флангові загрози", - зазначив аналітик.

Коли ми говоримо про Куп'янськ, можемо зважити на заяви командувача оперативного управління "Хортиця" Олександра Сирського, який говорить, що ворог намагається накопичити тут сили для подальших атакувальних дій.

За словами Згурця, ці дії проводили впродовж останніх тижнів по всій лінії від Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Активніші спроби були в напрямку Куп'янська від Синьківки. Вони були відбиті, противника відкинули на певну відстань.

Другий небезпечний напрямок - від Сватового до Борової, це наступи від Нової Горівки.

"Там у противника був такий плацдарм, який зараз ще зберігається, на правому березі річки Жеребець. Зараз ворог намагається діяти від Нової Горівки, були танкові атаки декілька днів поспіль, ворог там втратив значну кількість бронетехніки. Зараз цей напрямок відбивають нашими протитанковими засобами. Ця ділянка є небезпечною, але військове керівництво розуміє всі ризики", - повідомив Згурець.

"Будемо очікувати насправді, що ворог по всій цій ділянці буде намагатися розхитувати нашу оборону, аби домогтися якимось чином перекидання більше резервів на цей напрямок. Хоча ми вже перекинули певні артпідрозділи та бригади, які, як на мене, дозволяють стримувати просування противника. У противника там простіше з логістикою, він може перекидати сили відразу з Російської Федерації, і використовує ці можливості. Але в будь-якому разі, ми розуміємо, що всі ці ризики Генштаб усвідомлює і планує заходи задля мінімізації таких загроз", - додав він.

  • 6 вересня повідомлялось, що окупанти активно перекидають підрозділи з Херсонщини в напрямку Запоріжжя.
  • За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, Україна рішуче прориває лінію фронту й готує раптові наступи
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Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУ
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