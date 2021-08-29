На дискотеці в Дніпрі стріляли з травмату: є поранені

Було чутно постріли, потім туди прибуло кілька екіпажів поліції, проводилося затримання, наводить подробиці Еспресо.TV.



"Виявилося, що один з відвідувачів, не поділивши щось з іншою компанією, почав стріляти з пістолета. Постраждало двоє людей, їх госпіталізували в одну з міських лікарень", - повідомляє місцевий портал Наше місто.



Нацполіція заявила, що хулігана затримано. Проводиться слідство.



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Зловмиснику 23 роки.



"29 серпня близько 03.00 до поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії по вулиці Космічній в Соборному районі міста. Попередньо встановлено, що 23-річний чоловік здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета в бік двох чоловіків. Постраждалі отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину - пістолет, схожий на травматичний", - зазначає офіційний сайт відомства.













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