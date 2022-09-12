На Дніпропетровщині окупанти з "ураганів" і "градів" обстріляли цивільну інфраструктуру: пошкоджено приватні будинки, ліцей та електромережі
Сьогодні, 12 вересня, російські окупанти обстріляли Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.
"Росіяни не вгамовуються з обстрілами наших міст та сіл… Вночі били з "ураганів", "градів" та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський накрили вогнем тричі. Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнацій уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що російські окупанти завдали удару по Зеленодольській громаді Криворізького району.
"Понівечені будинки та газогін. Люди не постраждали. В інших районах області ніч минула спокійно. І на цю хвилину всюди тихо", - додав Резніченко.
- Вночі на 12 вересня під обстрілом опинився Новобаварський район Харкова. Загинула одна людина, ще двох поранено.
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