Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

"Росіяни не вгамовуються з обстрілами наших міст та сіл… Вночі били з "ураганів", "градів" та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський накрили вогнем тричі. Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнацій уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що російські окупанти завдали удару по Зеленодольській громаді Криворізького району.

"Понівечені будинки та газогін. Люди не постраждали. В інших районах області ніч минула спокійно. І на цю хвилину всюди тихо", - додав Резніченко.

Вночі на 12 вересня під обстрілом опинився Новобаварський район Харкова. Загинула одна людина, ще двох поранено.

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