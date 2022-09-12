Харків зазнав обстрілів: є влучання у житловий будинок
Вночі на 12 вересня під обстрілом опинився Новобаварський район Харкова. Було зафіксовано приліт у житловий будинок
Про це передає мер міста Ігор Терехов у телеграм.
Після 00:00 12 вересня у Харкові прогриміли вибухи, була оголошена повітряна тривога в регіоні.
За словами Терехова, під обстрілом опинився Новобаварський район.
"Попадання в житловий будинок. Про постраждалих та руйнування наразі інформації немає", - зауважив він.
- У Харківській області українські військові звільнили Великий Бурлук, розташований за 20 км від кордону з РФ.
- Збройні Сили України 11 вересня, відбили у російських окупантів Гоптівку, де знаходиться пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.
- Також у результаті успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку, російські війська тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе