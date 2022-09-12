English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Харків зазнав обстрілів: є влучання у житловий будинок

Харків зазнав обстрілів: є влучання у житловий будинок

12 вересня, 2022 понедiлок
05:46
війна з Росією Харків обстріл

Вночі на 12 вересня під обстрілом опинився Новобаварський район Харкова. Було зафіксовано приліт у житловий будинок

Про це передає мер міста Ігор Терехов у телеграм.

Після 00:00 12 вересня у Харкові прогриміли вибухи, була оголошена повітряна тривога в регіоні.

За словами Терехова, під обстрілом опинився Новобаварський район. 

"Попадання в житловий будинок. Про постраждалих та руйнування наразі інформації немає", - зауважив він.

  • У Харківській області українські військові звільнили Великий Бурлук, розташований за 20 км від кордону з РФ.
  • Збройні Сили України 11 вересня, відбили у російських окупантів Гоптівку, де знаходиться пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.
  • Також у результаті успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку, російські війська тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Харків
Харківщина
Читайте також:
Андрій Піонтковський
10 вересня, 2022 субота
Путін відчайдушно боїться мобілізації в Росії, але військові наполягають на цьому, - Піонтковський
Лавров
11 вересня, 2022 неділя
Лавров розповів, якою є позиція Путіна щодо мирних переговорів з Україною
Мікулаш Бек
10 вересня, 2022 субота
На краю прірви. У Чехії, яка головує в ЄС, обережно натякнули на можливий вихід Угорщини з Союзу
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
12 вересня
01:31
Bushmaster
Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл у Харківській області, - Резніков
01:00
Денис Казанський
Удар по критичній інфраструктурі є помстою росіян за розгром на Харківщині, - журналіст Казанський
00:17
Укрзалізниця
Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через обстріли окупантами інфраструктури
2022, неділя
11 вересня
23:36
Вояки Дієвої армії УНР. Сучасна реконструкція
11 вересня в історії: війська антиросійської коаліції увійшли до Севастополя, армія УНР відбила у більшовиків Умань
23:14
Оновлено
збита ракета
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів
23:13
Денис Прохоров
На ракети з Білорусі треба відповідати ракетами з України, - командир білоруського полку ЗСУ
22:48
Ексклюзив
окупанти
Окупанти заборонили провозити через Василівку гумвантажі на Херсонщину, - радник мера Херсона
22:44
Світ у захваті, ворог – у паніці: Зеленський про 200 днів повномасштабної війни
22:30
Оновлено
світло
Після ракетних обстрілів в областях на Півночі, Сході й у центрі України є проблеми зі світлом
22:15
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ перемогли росіян на Харківщині швидкістю і маневром. Колонка Сергія Згурця
22:03
фейк
"Спостерігачі" на псевдореферендумах і "перекидання" військ РФ на Харківщині: Центр при РНБО назвав маніпуляції РФ на окупованих територіях
21:40
міський голова Енергодару Дмитро Орлов
В Енергодарі окупанти радять колаборантам тікати з міста
21:20
окупанти танк
ЗСУ показали, як росіяни тікають зі Старобільська в бік Луганська
21:16
окупанти
Командування західного угруповання ЗС РФ відсторонено через серію поразок у результаті наступу України, - ГУР МО
20:58
світло
У Павлограді працювала ППО, деякі вулиці без світла
20:40
санкції проти Росії
"Для Росії це буде остаточним перетворенням у Північну Корею": санкційна група Єрмака-Макфола про визнання РФ державою-спонсором тероризму
20:34
Габріелюс Ландсбергіс
Путін не в змозі вести переговори, війна має закінчитися його капітуляцією, - МЗС Литви
20:21
Ексклюзив
пропаганда_російське ТБ
Російське ТБ перетворилось на воєнізовану тотальну пропаганду, - політичний діяч Рашкін
20:12
Українська ППО
Над Кременчуцьким районом ЗСУ збили російські ракети
20:07
68 родин вшанували пам'ять рідних їм захисників Мощуна, які полягли в битві за Київ
68 родин вшанували пам'ять рідних їм захисників Мощуна, які полягли в битві за Київ
20:00
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
Ціль США у цій війні – повна перемога України та послаблення Росії, щоб вона ніколи не змогла повторити подібну агресію, - Піонтковський
19:49
Документи окупантів
"Кожен рашист буде знайдений": під час втечі з Нової Гусарівки росіяни полишали списки окупантів і особисті документи, - Стратком ЗСУ
19:28
Ілюстративне зображення авіації
Протягом 11 вересня ворог завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об’єктах на території України, - Генштаб
19:18
перехоплення розмов окупантів
"Если вы сейчас к нам не прийдете - нам п*зда": на Харківщині окупант розповідає про вдалий наступ ЗСУ і реальне відношення командування до солдатів РФ
19:10
Ексклюзив
Чалий
Якби не було наступу ЗСУ, то за місяць ми б уже мали тиск на Україну стосовно капітуляції, - дипломат Чалий
19:09
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 30 цивільних об'єктів
19:07
Андрій Дудін
Затримали екскерівника СБУ на Харківщині, - ЗМІ
18:57
російські окупанти
Окупанти тікають зі Сватового на Луганщині і частково з Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
18:56
Оновлено
Шахтар - Чорноморець
УПЛ: "Динамо" перемогло "Львів", результати інших матчів 4-го туру
18:43
Bayraktar Байрактар
"Ми просуваємося вперед": компанія Baykar не скасовує планів на виробництво "байрактарів" в Україні
18:37
Інтерв’ю
На фото ракета, яку збила українська ППО
Україні потрібно набагато більше далекобійних засобів, щоби донести цю війну до росіян, - експерт Гендельман
18:30
українсска армія
ЗСУ відбили у ворога Гоптівку, що на кордоні з Росією, - журналіст Цаплієнко
18:26
ЗСУ
ЗСУ звільнили Великий Бурлук за 20 км від кордону з Росією, - Геращенко
18:17
Ексклюзив
Ігор Романенко
Російські війська на Харківщині мають проблеми з форсуванням річок, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
18:12
Володимир Путін
Путін вимагатиме від кожного свого олігарха створити ПВК для війни проти України, - Грозев
17:58
втрати окупантів
ЗСУ показали, як знищили близько 30 росіян, їхню техніку та склад із боєприпасами на Харківщині
17:44
Перед кожним контрнаступом ЗСУ обстрілюють ворога агітаційними снарядами
Перед кожним контрнаступом ЗСУ обстрілюють ворога агітаційними снарядами
17:29
ЗСУ захопили російські дрони з документацією
У Куп'янську ЗСУ дісталися російські "орлани" разом із документацією
17:12
Ексклюзив
ЗСУ
Війська РФ мають перспективу каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту, - військовий експерт Киричевський
16:54
Чорногорія
"Чорногорія у всьому має бути на боці ЄС": МЗС країни запропонувало скасувати безвіз для громадян РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV