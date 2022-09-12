Харків зазнав обстрілів: є влучання у житловий будинок

Про це передає мер міста Ігор Терехов у телеграм.

Після 00:00 12 вересня у Харкові прогриміли вибухи, була оголошена повітряна тривога в регіоні.

За словами Терехова, під обстрілом опинився Новобаварський район.

"Попадання в житловий будинок. Про постраждалих та руйнування наразі інформації немає", - зауважив він.

У Харківській області українські військові звільнили Великий Бурлук, розташований за 20 км від кордону з РФ.

Збройні Сили України 11 вересня, відбили у російських окупантів Гоптівку, де знаходиться пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.

Також у результаті успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку, російські війська тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ.

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