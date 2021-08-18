На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП із чотирма вантажівками
17-го серпня о 20:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полтавське шосе Амур-Нижньодніпровського району сталось дорожньо-транспортна пригода за участі вантажних автомобілів, один з яких горить
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох вантажних автомобілів. А саме: вантажівка "Scania", яка перевозила нафтопродукти, вантажний автомобіль "DAF" придназначений для перевезення сипучих зернових культур, малотонажний вантажний автомобіль "Mercedes" та вантажний автомобіль "DAF".
"Кабіна вантажного автомобіля "DAF" виявилаь охоплена вогнем, а водій вчасно покинув палаючий транспортний засіб. В понівеченій вантажівці "Mercedes" знаходилось заблоковане тіло водія. Працівниками екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до медичних закладів міста Дніпро чотирьох постраждалих людей з різними ступенями важкості", - йдетья у повідомленні.
Вогнеборці здійснили відключення елементів живлення транспортних засобів, для запобігання виникнення пожежі,та здійснили змив з проїжджої частини розлитих паливно-мастильних матеріалів.
Уточнюється, що для надання допомоги залучено 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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