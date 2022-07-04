Про це інформує очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.



"Аграрії кажуть: погода – чудова. Сухо та спекотно – те, що потрібно для косовиці. Зараз збирають ячмінь, пшеницю, ріпак, горох. Далі візьмуться за жито, овес, гречку, соняшник та кукурудзу", - повідомляє Резніченко.



Зазначається, що загалом робота розпочалась на майже 2 мільйонах гектарів полів.

Як відомо, аграрії цього року розраховують отримати понад 3 млн тонн зерна.



"Це менше, ніж торік – тоді врожай зібрали рекордний. Та, кажуть, цього вдосталь, щоб забезпечити нашу та сусідні області", - коментує ОДА.





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