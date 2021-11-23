На Дніпропетровщині викрили поліцейських, які продавали наркотики в особливо великих розмірах
На Дніпропетровщині затримали десятьох членів злочинної організації, які у великій кількості виготовляли та збували наркотики
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, колишні працівники карного розшуку та чинні співробітники поліції створили злочинну організацію на території Павлоградського району Дніпропетровської області за попередньою змовою з місцевиим жителями.
Організація діяла з жотвня 2020 по листопад 2021 року. Прокуратура встановила, що члени банди виготовляли та збували наркотичні засоби в особливо великому розмірі. До злочинної діяльності було залучено співробітників Павлоградського райвідділу Нацполіції в Дніпропетровській області, а також адвоката.
Під час обшуків у зловмисників вилучили нароктики, гроші та вогнепальну зброю.
Слідчі вирішують питання про повідомлення про підозру за фактами незаконного виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, надання неправомірної вигоди службовій особі, одержання неправомірної вигоди службовою особою.
- Нагадаємо, 3 листопада на Дніпропетровщині Нацполіція затримала учасників злочинної організації, які збували опій, амфетамін та метадон.
- 9 листопада поліція створила телеграм-бот DrugHunters (Мисливці за наркотиками), за допомогою якого громадяни можуть сповіщати патрульних про "закладки" чи наркокур’єрів.
- 10 листопада Нацполіція затримала у Кривому Розі організаторку та учасників наркоугруповання, які заробляли на "закладках" метадону до 3 млн грн щомісяця.
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