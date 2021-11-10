У Кривому Розі поліція затримала наркоторговців, які заробляли на "закладках" до 3 млн грн щомісяця

Про це повідомляє сайт Нацполіції.



Угруповання організувала мешканка Кривого Рогу, яку раніше засуджували за злочини, пов'язані зі збутом наркотиків.



За даними поліції, до складу злочинної організації входило ще 8 осіб - також жителі міста. Вони розповсюджували метадон (синтетичний наркотик із групи опіатів) шляхом "закладок".



Вартість однієї такої "закладки" поліцейські оцінюють у 250-300 грн. За підрахунками правоохоронців, щомісячний прибуток зловмисників від бізнесу міг сягати 3 млн грн.







Оперативники та слідчі вилучили наркотиків загальною вагою 2,3 кг, із яких зловмисники могли виготовити понад 9000 "закладок" За цінами "чорного" ринку вартість вилучених наркотиків сягає 2,5 млн грн.



У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали п’ятьох осіб. Їм готують підозри за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 3 листопада Нацполіція затримала учасників злочинної організації на Дніпропетровщині, які збували опій, амфетамін та метадон на території міста.

9 листопада поліція створила телеграм-бот DrugHunters (Мисливці за наркотиками), за допомогою якого громадяни можуть сповіщати патрульних про "закладки" чи наркокур’єрів.