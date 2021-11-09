Повідомити про "закладку" чи наркокур'єра: поліція створила телеграм-бот DrugHunters для боротьби з поширенням наркотиків

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Патрульної поліції України.



"Щоб залишити заявку про можливе місце "закладки" чи закладника, достатньо відкрити програму https://t.me/drughunters_ukraine_bot у своєму Telegram і розпочати діалог", - йдеться у повідомленні.

Скористатися ботом можуть усі громадяни з міст, де працює патрульна поліція.

Щоб подати заявку потрібна така інформація:

населений пункт;

адреса, за якою побачили потенційного зловмисника;

опис місця, де може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

Додатково можна надсилати фото, відео або геолокацію. Це допоможе правоохоронцям працювати оперативніше.

"Нагадуємо, що за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин є відповідальність, яка у залежності від обсягів збуту може бути як адміністративна, так і кримінальна", - наголосили у поліції.