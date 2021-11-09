Повідомити про "закладку" чи наркокур'єра: поліція створила телеграм-бот DrugHunters для боротьби з поширенням наркотиків
Поліція створила телеграм-бот DrugHunters (Мисливці за наркотиками), за допомогою якого громадяни можуть сповіщати патрульних про "закладки" чи наркокур’єрів
Про це повідомляє у Telegram пресслужба Патрульної поліції України.
"Щоб залишити заявку про можливе місце "закладки" чи закладника, достатньо відкрити програму https://t.me/drughunters_ukraine_bot у своєму Telegram і розпочати діалог", - йдеться у повідомленні.
Скористатися ботом можуть усі громадяни з міст, де працює патрульна поліція.
Щоб подати заявку потрібна така інформація:
- населений пункт;
- адреса, за якою побачили потенційного зловмисника;
- опис місця, де може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).
Додатково можна надсилати фото, відео або геолокацію. Це допоможе правоохоронцям працювати оперативніше.
"Нагадуємо, що за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин є відповідальність, яка у залежності від обсягів збуту може бути як адміністративна, так і кримінальна", - наголосили у поліції.
- Нагадаємо, раніше Нацполіція затримала учасників злочинної організації на Дніпропетровщині, які збували опій, амфетамін та метадон на території міста.
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