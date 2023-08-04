Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру начальнику виправної колонії з Дніпропетровської області. Він за хабар намагався посприяти одному з ув’язнених достроково вийти на свободу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний вирішив заробити гроші на ув’язненому, який відбував покарання за смертельну ДТП. Керівник колонії запевнив чоловіка, що напише позитивну характеристику та підготує інші документи, завдяки чому засуджений матиме право на умовно дострокове звільнення.

За даними ДБР, вартість таких послуг він оцінив у 100 тисяч гривень, а гроші наказав перевести на один з банківських рахунків.

Затриманому обрано судом міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Посадовцю повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3. ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.